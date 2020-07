Itt a részletes jelentés az országos COVID-19 felmérésről

A tervekkel kapcsolatban Merkely Béla azt mondta, fontos az egyetemek őrszem-funkciója, hogy az enyhítések után a gyanús eseteket folyamatosan tesztelik, mert Európában még járvány zajlik, s a környező országok emelkedő fertőzésszámait tekintve a behurcolással nálunk is emelkedhet újra a szám.

Az országos reprezentatív kutatásban nemzetközi szinten szinten is kiemelkedőnek számít a részvétel aránya még a megtagadók száma ellenére is. A kutatás eredménye, hogy nagyon alacsony az átfertőzöttség, mindössze 0,68 százalék, amivel 95 százalékos biztonsággal 56 439 eset valószínűsíthető.

Dr. Sebestyén Andor, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának elnöke a lakosság pozitív hozzáállásával kapcsolatban arról számolt be, hogy a 75 százalék feletti részvétellel a TOP-3 megyék között szerepel Veszprém, Nógrád, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, őket követi Pest megye.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Fontos szempont volt az önkéntesség, ezért a megtagadók arányát 30 százalékra saccolták. A reprezentatív minta nagyságát 17787 személyben határozták meg végül, akiket postai úton, ügyfélkapus eléréssel, telefonon vagy személyesen kerestek meg. 2600 fővel nem sikerült a kapcsolatfelvétel, s a várakozásokhoz képest kissé magasabb, több mint 3000 fő tagadta meg a részvételt. Így 10 575 fő lett az, akit a kérdőív után tesztelni is lehetett a rendelkezésre álló 16 nap alatt fix és mobil helyeken: az egyetemek klinikáin, a szűrőbuszokon, valamint az otthonukban.

Nem csak országosan, hanem regionálisan és korcsoportra is válaszokat akartak kapni, ezért elsődlegesen a magán háztartásban élőket célozták mert, mert őket mindig kevesebbszer tesztelik. Magyarország 3177 településéből végül 489 került be a mintába le (nagyobb települések, budapesti kerületek, volt-e már fertőzött az adott települések). Második lépésben történt a személyek kiválasztása, amely szisztematikus módon, csupán a születési évszám szerint történt meg, a lényeg, hogy 14 éven felüli lakos legyen.

A négy egyetem vezetőinek és a KSH elnökhelyettesének részvétel megtartott eseményen kiemelte, hogy az országos reprezentatív felmérést, mely hazánk átfertőzöttségét hivatott megmutatni, április utolsó hetében döntötték el. Az újraindítás és az enyhítések megjelenése előtt, időtartamát pedig épp két hétre kalibrálták be, ami kvázi az új koronavírus megbetegedés lezajlásának időtartama. Ezért ahogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatását megkapták, indult is a felmérés, hiszen az idejében meghozott intézkedések miatt Magyarország ugyan kiemelkedően jó helyen áll a járvány tekintetében, de azért kétségtelenül voltak intézményes gócpontjai.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!