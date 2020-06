Mészárosék elárulták: 854 milliót nem fizetnek be a büdzsébe a TAO-miatt

Néhány évvel ezelőtt az Átlátszó és a Transparency International is hosszas pereskedésbe bonyolódott annak érdekében, hogy kiderüljön, mely cégek adják a társasági adójukat az államkassza helyett bizonyos sportszervezeteknek. Ehhez képest most mintha kifordult volna a világ a négy sarkából, hiszen néhány Mészáros Lőrinc és családjához szorosan kötődő cég - szándékosan vagy véletlenül - saját maga árulta el az éves beszámolójában, idén pontosan mennyi pénzt adtak látvány-csapatsportok támogatására. Vagy másként megfogalmaz, mennyi adóforint esetében vették el annak közpénz jellegét. A TAO-támogatás ugyanis olyan összeg, amit a cégek saját döntésük révén nem az államkasszába fizetnek be, hanem azt valamelyik - számukra szimpatikus - sportszervezet részére utalják.

Hogy Mészáros Lőrinc és a vele szoros üzleti kapcsolatban álló cégek kiknek adják a TAO-támogatást, a korábban kiperelt adatoknak köszönhetően sejthető. Ebből kiindulva a most nyilvánosságra került TAO esetében is alapos feltételezéssel élhetünk, hogy az marad a felcsúti polgármester közelében. Konkrétan a miniszterelnök által alapított és Mészáros Lőrinc elnöklése alatt működő A Felcsúti Utánpótlás-Neveléséért Alapítvány kasszájába vándoroltak a forintok a költségvetés helyett.

A Mészáros-család cégbeszámolói árulkodtak

Legelőször a Mészáros Lőrinc gyerekei tulajdonában álló Fejér-B.Á.L Zrt. kiegészítő mellékletében tűnt fel, hogy a fizetendő társasági adó részletezésénél tűnt fel egy eddig még nem látott sor:

"Látvány-csapatsportok támogatása 88,9 millió forint".

Vagyis a cég ennyivel csökkentette a fizetendő társasági adóját, amit az államkassza helyett valamelyik sportszervezet részére utal át. Az adócsökkentés egyébként meglehetősen jól sikerült a Zrt.-nél, mivel végeredményben kétszer többet fizetnek ki TAO-támogatásként, mint amennyi társasági adót ténylegesen elutalnak az államnak. Nyilván számos más adóalapot csökkentő és növelő tényező is befolyásolja a fizetendő adó mértékét. Azt tehát, hogy végeredményben alig fizetnek társasági adót a milliárdos bevétel után, nem csak és kizárólag a TAO-támogatás számlájára írható.

A közel 90 milliós támogatás mellé egyébként csupán 38,1 millió forint tényleges adófizetési kötelezettség keletkezett a 2019-es év tevékenysége után.

A Fejér-B.Á.L. közlésén felbuzdulva átböngésztük más, a Mészáros-családhoz közeli cégek dokumentumait is, melynek nyomán kiderült, ez az árulkodó hiba nem egyedi eset.

A Mészáros-gyerekek másik érdekeltsége, a Fejér Tervező Kft. jóval kisebb cég az előbb említettnél, ennek ellenére nem maradnak ki a TAO-támogatói körből. Igaz, mindössze 8 millió forinttal járulnak hozzá valamelyik sportszervezet fejlesztési programjához. Ezzel párhuzamosan az államkasszába is majdnem ugyanekkora összeget utaltak, 7,9 millió forintot.

Mészáros Lőrinc saját cégeinél van a mézesbödön

A Mészáros-gyerekek szerényebben prosperáló cégeinél sokkal több támogatást tudnak adni Mészáros Lőrinc saját régebbi cégei, amelyek az elmúlt 10 évben sorra nyerték el a zsíros állami közbeszerzéseket. A növekedés szinte a mai napig töretlen, igaz, mint arról néhány hete beszámoltunk, a vasútépítéssel foglalkozó R-Kord Kft. inkább csak megismételte a 2018-as kiváló évet, mint egy újabb nagy lépést tett volna előre. Nem így a család zászlóshajó cége, a Mészáros és Mészáros Kft., mely többmilliárd forinttal növelte tovább az árbevételét és 11 milliárd forintot is meghaladó mértékű osztalékhoz juttatta Mészáros Lőrincet. Ilyen volumenből pedig tetemes TAO-támogatás is fizethető.

Az R-Kord Kft. kiegészítő melléklete szerint 261 millió forintot utalnak el TAO-támogatásként. Ennek pedig nagyjából fele az, amit az államkasszába utalnak társasági adóként, 132 milliárd forint.

A Mészáros és Mészáros Kft. azonban még ennél is "bőkezűbb" volt, hiszen tavalyi tevékenységének köszönhetően 459,9 millió forint (!) az, amit végül nem a költségvetésbe utalnak, hanem egy szimpatikus sportszervezet számlájára. Emellett azért az államkassza bevételeihez is jelentős összeggel járulnak hozzá, hiszen a támogatás és minden más egyéb tényező ellenére is 661 millió forint adót fizet a cég.

Több a TAO-pénz, mint az adó

Egyelőre nem minden Mészáros-érdekeltség tette közzé az éves beszámolóját mostanáig, sőt, amelyek igen, azok se minden esetben tüntették fel a látvány-csapapsport támogatásra szánt összeget. A fenti négy társaság példáján keresztül azonban jól látszik, hogy az állami közbeszerzéseken és nagy beruházásokon felhízlalt NER-cégek gyakran jobban dotálnak sportcélokat a közpénz jellegét elvesztett adóforintjaikkal, mint amennyit az államkasszába csorgatnak vissza.

A négy társaság - melyek között kisebbek is vannak - összesen 854 millió forintot pumpált a TAO-támogatások rendszerébe, ezzel párhuzamosan a költségvetésbe ennél kevesebbet, 839 millió forintot fizettek be a sokmilliárdos árbevételük után.