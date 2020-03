Olaszországban 12 év börtön is járhat, ha valaki engedély nélkül hagyja el a lakását

Egyre több országban - így Magyarországon is - vezetnek be egyre drasztikusabb korlátozásokat annak érdekében, hogy a koronavírus-járványt lelassítsák, és az egészségügyi rendszereket némiképp tehermentsítsék. Arról, hogy Olaszországban hogyan is néz ki a gyakorlatban, már több cikkben is beszámoltunk, azonban a helyzet szinte óráról órára változik.

Lapunk három nappal ezelőtt már több, a helyszínről kapott tudósításban foglalkozott azzal, hogyan is változott meg drámaian az olasz polgárok élete.

Tegnap óta alig vannak nyitva üzletek, azaz minden nem létfontosságú kiskereskedelmi egységet be kellett zárni az országban. A dohányboltok, benzinkutak, tisztítók, bankok és posták még üzemelhetnek, ahogy az újságárusok is, ezeket létfontosságúnak minősítették. "Zárva vannak az iskolák, az óvodák, az egyetemek, az üzletek, a kávézók, az éttermek, a múzeumok, az uszodák, a sporttermek, a stadionok, a mozik. Tilos az összes esemény, kongresszus, vásár, koncert, meccsek es egyaltalán minden ahol emberek gyűlnek, bármilyen formában. Elmaradnak az esküvők, a keresztelők es a temetések is. Csak az alapvető szolgaltatások működne, az összes többi zárva van. Be vannak zárva a háziorvosi rendelők és a kórház elsősegély osztályai is, ahová csak mentővel lehet bekerülni. A vállalatoknak, ahol ez megoldhatő, kotelező smart working-re valtani (az otthonrol dolgozás intezménye ez), tehat az irodák többsége is zárva van" - írja Pécsvári Tünde, Milánóban élő üzletasszony Facebook-posztjában, személyes tapasztalataival megerősítve, hogy működik az állami tiltás.

Arról, hogy milyen üzletek vagy szolgáltatások elérhetők még, Pécsvári Tünde így ír: "Víz-, villany- es gázszerelők súlyos helyzetben kimehetnek; valamint autószerelők kinyithatnak. Áruforgalmazók, amennyiben az engedélyezett üzletek vagy szolgáltatások ellátását biztosítják, közlekedhetnek. Gyárak csak úgy lehetnek nyitva, ha tudják garantálni a dolgozóknak hogy egy méter távolság legyen köztük vagy biztosítanak számukra védőeszközöket."

Zökkenőmentes az élelmiszer- és gyógyszerellátás, az élelmiszerüzletekben frissek az áruk, nincs hiány semmiből, csak védőmaszkból, az üzletekben viszont csak korlátozott számú vevő tartózkodhat, és be kell tartani a sorban állás közben is az egy méteres emberek közti távolságot. Rendelni lehet számos helyről, így ételeket vagy gyógyszereket is, mert bár az éttermek nem lehetnek nyitva, de a futárszolgálatokat elláthatják.

A futárok szigorú szabályokat követnek, hogy a saját és az ügyfelek egészségét védjék, gyakorlatilag mindegyikük maszkot visel. A rendelt árut leteszik az ajtó elé, nincs sem aláirás, se semmilyen egyéb kontaktus, és minden eszközüket fertőtlenítik naponta többször - írja Pécsvári.

A tömegközlekedést komolyan korlátozták, a vonatok és a távolsági buszok jelentős része nem jár, a milánói tömegközlkedés munkaszüneti rend szerint működik, de még így is alig utaznak a villamosokon, buszokon.

A legérdekesebb rész a szabad mozgásra vonatkozik, az ugyanis lényegében megszűnt. Ma már nem lehet szabadon sétálni, az utcán csak és kizárólag az tartózkodhat, akinek erre engedélye van, viszont az erre vonatkozó hivatalos iratot mindenki saját maga töltheti ki, ha van rá indoka, amit szükség esetén köteles igazolni. Az jogosult engedélyre, aki munkaba megy, de csak abban az esetben, ha a munkája nem végezhető otthonról es nem elhalasztható. Az is jogosult engedélyre, aki élelmiszerboltba vagy gyógyszertárba megy, ilyen esetben csak a lakas és az úticél közötti útvonalon lehet tartozkodni. Szintén jogosult elhagyni a lakását, aki orvosi rendelőbe vagy kórhazba igyekszik eé jogosult oda menni (a legtöbb rendellő és a kórházi elsősegély is zárva van). Ki lehet menni a kutyával, de csak a ház közvetlen közelébe, és csak a feltétlen szükséges időre.

A koronavírussal fertőzöttek vagy akik ilyen gyanúval vannak otthonaikban, semmilyen körülmények között nem mehetnek ki lakásukból. a szabály az, hogy akinek 37,5 fok feletti láza van, és/vagy köhög, kötelessége otthon maradni. A 14 napos karantén vonatkozik ezekre az esetekre, és semmilyen indokkal nem hagyhatja el otthonát, orvoshoz főleg nem mehet. Egy központi számot lehet hívni, ahol orvosok meghallgatják, és ellátják tanácsokkal. A szokásos láz vagy köhögés elleni gyógyszereket kell szedni, de senkit, akinek nincsenek kifejezetten súlyos légzési problémái, nem visznek be az orvoshoz, nem tesztelnek, nem kezelnek.

Ha súlyos légzési problémák jelentkeznenek, kijön érte a mentő, beviszik a kórházba , megvizsgálják, letesztelik es szukseg eseten intenziv osztalyra kerul. Ha egy ilyen szigorú házi karanténba került ember megis kitenné a lábát a lakásból, a közegészség veszélyeztetése miatt akár 12 ev börtönre is ítélhetik.

Az ellenőrzés egyre szigorodik, az engedély nélül utcán tartózkodók számolhatnak büntetéssel, feljelentéssel, akár letartóztatással is. Pécsvári személyes tapasztalata szerint férje ötperces gyógyszerbeszerző útján csak rendőröket és katonákat látott az utcákon.

“Andrà tutto bene”, ami annyit jelent: “minden rendben lesz”. Tegnapig, mig ki lehetett menni, az emberek post-itokat tettek ki az utcára, amire ezt ráirtak; most ilyen üzeneteket küldenek egymásnak, online rendelésnél előfordulhat, hogy aki küldte a terméket, ráírja ezt a csomagolásra. Karanténban, bezárva, aggódva, már ez a három szó elég arra, hogy felvidítsa azt, aki olvassa, egy kis emberséget, reményt, bíztatást csempésszen a hosszú hétköznapokba... - zárja Facebook bejegyzését Pécsvári Tünde

Olaszországban a legsúlyosabb a helyzet az Európai Unióban, több minz ezren haltak már meg a fertőző betegségben.