Mi lesz a forinttal? Mit tehet az ellenzék az inflációval, ha nyer a választásokon? Bod Péter Ákos, az ellenzék gazdasági kabinetjének társvezetője lesz a Klasszis Klub következő vendége

Történelmi mélypontokra zuhanó forint, 15 éve nem látott csúcsra szökkent infláció. S ha ez még nem lenne elég, akkor ott van az orosz-ukrán háború, ami csak felerősíti az előbbi két, már amúgy sem kis mértékben negatív tényezőket. Ilyen körülmények között kerül sor három hét múlva, április 3-án az országgyűlési választásokra. Amely most az előző kettőnél jóval szorosabb eredményt ígér, szinte megjósolhatatlan, ki fog győzni.

Mi azért mégis megkérjük Bod Péter Ákost, adjon előrejelzést. Akinek a személye most különösen érdekes. S nemcsak azért, mert egykori jegybankelnökként, közgazdászként, egyetemi tanárként mind a forintról, mind az inflációról van hiteles szakmai véleménye, egy sor olyan kérdést meg tud válaszolni, amelyek most feltehetően sokunkat – ha nem mindenkit – foglalkoztatnak. Hanem azért is, mert ő Márki-Zay Péter egységes ellenzéki miniszterelnök-jelölt gazdasági kabinetjének a társvezetője.

Fontos kérdésekre várunk tehát választ Bod Péter Ákostól – aki cseppet sem mellesleg a tavaly januárban elindított Benchmark rovatunk állandó szerzője – a Klasszis Klub rendezvényünk következő adásában. Az Mfor-Privátbankár lapcsalád élő, interaktív közvetítésére – mely során nézőink is feltehetik a kérdéseiket – március 23-án, szerdán, 15:30-as kezdéssel kerül sor.

Bod Péter Ákos volt egyébként volt az első vendége – másik állandó szerzőnkkel, Káncz Csaba külpolitikai szakértővel együtt – a 2021 elején elindult Klasszis Klub-rendezvénysorozatunknak.

