Mi lesz, ha véget ér a benzinárstop?

Jelenleg Magyarországon a prémium minőségűeket kivéve maximum 480 forintba kerül egy liter üzemanyag, és ez május közepéig - elvileg - nem is változik. A gyakorlatban persze bármi megtörténhet, azok után, hogy a csütörtöki Kormányinfón bejelentették, az árstop alól kikerültek a 7,5 tonnánál nagyobb tömegű járművek, ami megemelheti a fuvarozási díjakat. Az árplafon bevezetése óta a hatósági és a világpiaci ár között egyre inkább nőtt a különbség.

Emiatt az árstop kivezetése után az üzemanyagok árszintje jelentősen megemelkedhet, ami a szolgáltatások árának emelkedéséhez is vezethet. Megkérdeztünk két futárcéget, hogy készülnek fel erre a helyzetre.

„Számunkra fontos, hogy a futárpartnereinket ne lehetetlenítse el az üzemanyagárak emelkedése” – közölte válaszában a foodpandát üzemeltető Delivery Hero Hungary Kft. „Az első COVID hullámok utáni üzemanyagár-emelkedésre például a motoros és autós futárok címpénzének növelésével reagáltunk. A jelenlegi, gyorsan változó gazdasági környezetben azonban mi sem tudjuk megmondani a hatósági ár eltörlésének pontos hatását. Az infláció emelkedéséből következő alapanyag- és energiaár növekedés minden bizonnyal érzékenyen érinti az étel kiszállítással foglalkozó üzleti partnereinket is, amit van, aki beépít a fogyasztói árakba. A saját adataink alapján azonban az éttermi rendelések átlagos kosárértéke mérsékelten, az inflációtól elmaradó mértékben emelkedett 2021 februárjához képest. A partnereinkkel szerződésben rögzített jutalékok változatlanok. A szállítási díj az elmúlt időszakban kis mértékben emelkedett. Ennek egyik oka a futárok díjazása mellett, hogy nőttek a futárok költségei is. Az egyes megrendelések kiszállítási díját befolyásolhatja például az étterem távolsága a megrendelőtől, a kiszállítás ideje, illetve, hogy a partner a foodpanda saját futárszolgáltatását veszi-e igénybe. Utóbbi partnereink a szolgáltatás részeként logisztikai szoftverünket is megkapják, aminek segítségével a vásárlók pontosabban követhetik a rendelésük útját a konyhától az ajtóig. Kifejezetten a saját futárszolgáltatásunk esetében a kiszállítási díj növekedéséhez az is hozzájárulhat, hogy a korábbiakhoz képest messzebbre is kivisszük már a rendelést, így több opciót adva a fogyasztók kezébe. A rendelés helyéhez képest közeli partnerek kiszállítási díján pedig éppen, hogy csökkentettünk az eredeti koncepcióhoz viszonyítva. Új partnerek csatlakozásakor pedig mindig ingyenes a szállítás, amit a foodpanda finanszíroz. Így tudatos választással a fogyasztó maga sokat tud tenni a kiszállítási díj alakulásáért.”

A foodpandánál csökkentettek a rendelés helyéhez képest közeli partnerek kiszállítási díján. Fotó: depositphotos

„Más iparágakhoz képest a mi területünkön enyhébb általános emelkedéstől függetlenül továbbra is azt gondoljuk, hogy a házhozszállítás ár-érték ajánlata csak nőtt más opciókhoz képest (bevásárlás és otthon főzés, étterembe járás). A fogyasztók időt, utat és energiát spórolnak maguknak amikor online rendelnek, és a járványhelyzet idején a kevesebb érintkezés is pozitívum, illetve sokkal tudatosabb döntést tudnak nálunk hozni, hiszen egy platformon belül több mint 6500 partner ajánlata közül tudnak választani."

„A kiszállítás a mi esetünkben dinamikus árazású, tehát a foglalt időponttól függ, nem az üzemenyag árától. Igyekszünk mindig a legoptimálisabb működést lehetővé tenni, mind a vásárlók, mind a Kifli.hu számára. 225 CNG hajtású autó és 400 futár van a flottánkban, ezért minket a benzin és a dízel árának alakulása nem érint” – tudtuk meg Nagy Dávidtól, a Kifli.hu Shop Kft. pr-menedzserétől.

Nagy Dávid hozzátette, 130 ezer vásárlójuk van, mindenki számára elérhetőek, az ügyfélkezelésük egyedien személyes. Napi 5000 rendelést teljesítenek jelenleg, a folyamatok soha meg nem álló fejlesztése azonban hamarosan ennek a dupláját is lehetővé teszi. Folyamatos a cég bővülése, a személyi állomány évente megduplázódik.