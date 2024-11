Mikor jön el a jobb világ? Percről percre tudósítjuk a jegybank sajtótájékoztatóját

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A dollárerősödéssel párhuzamosan fokozódott a kockázatkerülés, így a tőkekiáramlás a feltörekvő piacokon, így a hazai pénzpiacon is – kezdte sajtótájékoztatóját Virág Barnabás.

A telekommunikációs szolgáltatások ára októberben csökkent, ami meglepő adat, ezt a továbbiakban is figyelemmel fogják kísérni – mondta az MNB alelnöke. Emellett a tömény alkoholos italok és az állateledelek ára is esett, kérdés, hogy ez hosszú távú folyamat-e.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa változatlanul hagyta a jegybanki alapkamatot és a kamatfolyosó két szélét is. A döntést az MNB alelnöke indokolja.

