Mindent elér az infláció: az e-kereskedelem sem menekül

Az infláció és a logisztikai áremelkedések nagy mértékben befolyásolják az online kereskedelmet idén ősszel, míg a koronavírus hatása már múlóban és a piaci konszolidációt sem érzik jelentős tényezőnek a szereplők.

Realista várakozásokkal számolnak az e-kereskedelmi szereplők

A felmérésben megkérdezettek hazai e-kereskedelmi szakértők, akik akár saját webáruházukon keresztül, akár logisztikai szereplőként vagy épp tanácsadóként szorosan kötődnek az internetes kereskedelem világához. A válaszadók közül legtöbben 6-10 százalékos éves növekedésre számítanak az online kiskereskedelmi forgalomban 2022-re. Ez az előző évek kiemelkedő növekedéséhez képest ugyan visszafogott várakozás. A koronavírus miatti ugrásszerű növekedés hosszú távon nem fenntartható, az éves online forgalombővülés mérséklődni látszik, melyhez az aktuális gazdasági trendek nagyban hozzájárulhatnak.

Általános hazai gazdasági trendek

A kérdőív válaszadói értékelték a fontosabb gazdasági trendeket az alapján, hogy azok mennyire meghatározóak a hazai e-kereskedelemre nézve 2022 őszén. Véleményük szerint az infláció, valamint a gyengülő forint árfolyam hatása (lesz) érzékelhető legjobban, az üzemanyag és az energiahordozók árának emelkedése pedig szintén nagy jelentőséggel bír. A mindezekből is adódóan várható hazai vásárlóerő-csökkenést szintén sokan tartották meghatározónak. Spontán említésben előkerültek még olyan trendek, mint a nehezebb általános vállalkozási környezet, az egyre ár-érzékenyebb és kevésbé hűséges vevők, valamint a másodlagos piac (pl. használt termékek) felé való fordulás lehetősége, amikről egyesek úgy érzik, meghatározó kérdések lesznek az elkövetkező időszakban.

A koronavírus-járvány azonban a megkérdezettek szerint már nem befolyásol jelentősen és az ukrán-orosz háborút is kevesen érzik igazán meghatározó gazdasági tényezőnek a hazai online kereskedelemre nézve.

E-kereskedelem specifikus trendek

A legfontosabb e-kereskedelem specifikus trendek, amik a hazai internetes kereskedelemre 2022 őszén hatással lehetnek a szakértők szerint a logisztikai szolgáltatások áremelkedése, az erősödő piaci verseny (hazai és külföldi szereplők részéről egyaránt), valamint a vásárlói szokások általános megváltozása. Emellett a csomagautomaták egyre szélesebb körű elterjedése is olyan trend, amit a szakmában sokan érdeklődéssel figyelnek és jelentős befolyásoló tényezőnek értékelnek.

A kérdőívre válaszoló szakemberek kevéssé érzik befolyásoló hatásnak a külföldről való vásárlást, illetve a piaci konszolidációt. Az e-kereskedelemhez kapcsolódó szabályozások esetleges változását sem tartják olyan tényezőnek, ami komolyan beleszólhat a piac működésébe (legalábbis rövid távon gondolkodva).

Nemzetközi trendek betörése

A válaszadóknak volt lehetősége arra is, hogy spontán módon olyan nemzetközi trendeket említsenek, amelyek külföldön már meghatározónak számítanak, ugyanakkor Magyarországon még nem, vagy kevéssé érezhető a hatásuk. A kitöltők kevesebb mint fele válaszolt erre a kérdésre, ami mutatja, hogy – ahogy az egyik válaszadó fogalmazott – „kezdünk haladni a korral”, azaz egyre kevesebb olyan trend van, amely nemzetközi szinten jelentős visszhangot kap és nem érkezik meg előbb-utóbb hazánkba is. Akik mégis látnak ilyesmit, azok többek között az alternatív kiszállítási módokat (pl. drón), vagy épp fenntarthatósági törekvéseket említettek, illetve a piacterek és az újfajta közösségi média felületek (pl. TikTok) jelentőségét hangsúlyozták. Emellett olyan is van, aki a fulfillment szélesebb körű elterjedésében látja a lehetőséget a logisztika területén. Ezen trendek között van, amely már hazánkban is megfigyelhető ugyan, ám csak kisebb réteg alkalmazza őket, van még tehát lehetőség a szélesebb körű elterjedésre.