Mire érdemes figyelniük a megtakarítóknak?

A világgazdaság teljesítményére nézve rossz hírek láttak napvilágot, ez a jegybankokat is óvatosságra intette, így a piacokon több volt a vásárló, mint az eladó, a részvényárfolyamok feljebb mentek – derül ki Hajósi Péter, K&H alapok kezelőjének befektetési igazgatójának összeállításából. Bár rövid távon lehet egy megingás az elmúlt időszakban látott emelkedés után, de még mindig a részvényeket érdemes figyelniük a megtakarítóknak.

Jó helyzetben a befektetők (Fotó: Pixabay) Jó helyzetben a befektetők (Fotó: Pixabay)

A kedvezőtlen hírek lettek a jó hírek, pontosabban a rosszaknak a jó oldalát nézik világszerte a befektetők – röviden ez jellemezte a pénz- és tőkepiacok utóbbi heteit. Hajósi Péter, K&H alapok kezelőjének befektetési igazgatója szerint a koronavírus-járvány az új vírusvariánsok miatt több országban lendületet kapott, például az Egyesült Államokban vagy Izraelben. Ezért a járványkorlátozások tavaszi enyhítése után például számos államban újabb szigorítások kerültek napirendre.

Felemás helyzet

„A járvány terjedésének gyorsulása kedvezőtlen az adott országok gazdaságára nézve, ugyanakkor a tavalyi, teljes lezárásokhoz hasonló lépésekre most még nem volt szükség. Közben pedig az egyre gyorsabbá váló infláció miatt kamatemelést fontolgató központi bankok, köztük is elsősorban az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed halogatja a szigorítást. Tehát a korábbinál visszafogottabb járványkorlátozások és a beharangozott kamatemelések csúszása jó helyzetet teremtett a befektetők számára. A részvénypiacokon ezért volt emelkedés” – tette hozzá a szakember.

Persze az elképzelhető, hogy az elmúlt időszakban látott árfolyamemelkedés után lesz egy kisebb korrekció, ám az, hogy az amerikai monetáris szigorítás, vagyis kamatemelés várat magára, támaszt adhat a részvénypiacnak. A teljes részvénypiaci mezőnyt nézve vannak azért eltérések. Egyelőre a járvány miatt az elmúlt egy-másfél évben gyengén szereplő szektorok, például a szállodaipar még nem tért vissza a pandémia előtti szintre, de a technológiai ágazat továbbra is jól teljesítenek. Hajósi Péter szerint összességében továbbra is indokolt az óvatosság a piacokon, de az látszik, hogy a részvénypiacok továbbra is jó alternatívát kínálnak megtakarításoknak, például a befektetési alapokon keresztül.