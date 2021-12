MNB-alelnök: már januártól fizethetik az osztalékot a bankok

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke a napi.hu-n pénteken megjelent interjúban kifejtette: a mostani válság idején a pénzügyi stabilitás erős, a járvány nem kezdte ki a bankokat, biztosítókat, pénztárakat, miközben hosszú idő után újra szembe kell nézni az infláció gyors emelkedésével.

A moratóriumról elmondta, hogy az összesített hitelállomány mintegy 4 százaléka, 672 milliárd forintnyi hitel törlesztése van továbbra is felfüggesztve. A moratóriumban maradt állomány jól kezelhető, a tartalékok szintje is megfelelő, ezek után nincs ok az osztalékfizetési tilalom fenntartásának, "A legnagyobb esélye így most annak van, hogy januártól engedélyezzük az osztalékfizetést" - mondta a lapnak.

Arról is beszélt, hogy a jegybank támogatja a tranzakciós illeték átalakítását, akár ötleteket is adnának hozzá, de a döntést a kormányzatnak kell meghoznia. Jó lehetőségnek nevezte a QR-kódos fizetést, amely a világban már sok helyen elterjedt, nálunk is lehetne még hangsúlyosabb, illetve a másodlagos azonosítókkal is lehetne továbblépni.



Beszélt a minősített fogyasztóbarát termékkörről is, megemlítette, hogy a lakáshitelek, az otthonbiztosítások és a személyi hitelek után "Kézenfekvő lenne a bankszámla is, folynak is erről tárgyalások, de eddig nem sikerült olyan termékről megállapodnunk, amelyben mindenki megtalálná a számítását" - tette hozzá a lap szerint.