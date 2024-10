Nyomul a Mol, Mészáros Lőrinccel hoztak össze egy nagy üzletet

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A fiatal vállalat tulajdonosa ugyan egy magántőkealap, aminek legfőbb funkciója legtöbbször épp az, hogy a tényleges magánszemély tulajdonost elfedje, de erről a tőkealapról egy korábbi versenyhivatali bejegyzésből már kiderült, hogy a Mészáros-csoporthoz tartozik. Illetve tartozott, mert most már a Mol-birodalom része. Tavaly mindössze 75,4 millió forintos bevételük volt, ez 470 millió forintos veszteséget okozott, ellenben a saját tőke itt is hízott, 1,9 milliárd forintra.

Szintén illeszkedik a Mol stratégiájába a Greenpet Recycle Kft. megszerzése. A PET-feldolgozó eddig a Status Next Környezetvédelmi Magántőkealapon keresztül csatlakozott a Mészáros-birodalomhoz. A karcagi üzem történetét a G7 írta meg még 2021-ben: eredetileg a Recy-Pet üzeme volt, amely az Aquarius-Aqua köré szerveződő cégcsoportnak volt a tagja. A csoport egy időben a hazai ásványvízpiac legnagyobb szereplőjének számított, és üdítőből is jelentős mennyiséget palackozott. A biznisz azonban elbukott, becsődöltek, a karcagi feldolgozót pedig megvásárolta a felcsúti milliárdos még a felszámolás előtt.

A lépés jól illeszkedik a Mol 2030 stratégiájába, miszerint a vállalatcsoport a hagyományos olajipari tevékenységi körét bővítve, új üzletágak és fogyasztói szolgáltatások felé is nyit.

A Vivienvíz a Molnak sem az első ásványvizes cége lett, hiszen 2018-ban jelentették be, hogy megvásárolta a Fonte Viva-t, a magyarországi ásványvíz-palackozó céget. A 2002-ben alapított Fonte Viva Kft. a magyarországi ásványvízpiacot látja el a somogyvári kutakból nyert szénsavas és szénsavmentes változatban kapható ásványvizekkel. Akkor azt közölték:

A felcsúti vállalkozó persze nem marad ásványvíz nélkül. Lapunk írta meg tavaly nyáron, hogy a Vivienvíz Kft.-ből kiválik az Aqua Vivien Kft., amely szintén ásványvizet gyárt. Akkor még azt írtuk, nem tudni, hogy miért volt szüksége még egy ásványvizes cégre Mészáros Lőrincnek, mindenesetre a jegyzett tőkéje az Aqua Vivien Kft.-nek lett sokkal több (404 millió forint). Vélhetően már akkor azt készíthették elő a kiválással, hogy értékesítik a Vivienvíz Kft.-t., amelynek kútjai a Gerecsében találhatók. Szintén a felcsúti mindeneshez tartozik az Aqua Lorenzo Kft. is, ami a Veritas és a Minera ásványvizeket csinálja.

Az ásványvizet előállító Vivienvíz Kft.-t 2015 elején alapította a milliárdos vállalkozó, aki a Búzakalász 66 Felcsút Kft.-n és a Talentis Agro Zrt.-n keresztül tulajdonolta a céget. Forgalom szempontjából 2022 volt a társaság legjobb éve, akkor 899 millió forintot könyvelhettek el, profit szempontjából viszont tavaly zártak a legjobban: mindössze 560 millió forintos bevételből 176,1 millió forintos nyereség jött össze. Külföldön annyira még nem kaptak rá Mészáros Lőrinc ásványvizére, az export csak 7,4 millió forint volt a 2021-es 7,1 millió után. Kevesek által ismert márka, leginkább akkor került be a hírekbe, amikor kiderült, hogy a nyári hőségben a MÁV Mészáros Lőrinc ásványvizét osztogatta az utasoknak.

Nem verték nagydobra, de a Mol Nyrt. megvette Mészáros Lőrinc ásványvizes és PET-feldolgozó cégét is. Az Opten adatbázisából kiderül, hogy az olajvállalat szeptember 2-a óta tulajdonosa a Vivienvíz Kft.-nek és a Greenpet Recycle Kft.-nek is. Új ügyvezetőjük pedig Válik Csaba és Tóth Eszter, előbbi a Mol hulladékgazdálkodási óriásának, a Mohu Holdingnak a vezetője, utóbbi pedig a Mohu pénzügyi vezetője.

Az olajvállalat megszerezte a felcsúti milliárdos két cégét is, köztük az ásványvizes Vivienvíz Kft.-t.

