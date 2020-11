Black Friday minden pénteken?!

A cikk eredetije laptársunknál, az Életforma.hu-n jelent meg



A Black Friday-nek tulajdonképpen nincs állandó dátuma, hiszen igazodik a Hálaadás napjához - Thanksgiving -, ami pedig mindig november negyedik csütörtökje. Ez az ünnep az USA -ban fontosabb, mint a karácsony. Ilyenkor összegyűlnek a családok, keresztül-kasul utazzák az országot, hogy szeretteikkel együtt lehessenek. A Mayflowerrel érkezett telepesek adtak először ilyen vacsorát még 1621-ben, de hivatalosan George Washington nyilvánította nemzeti ünneppé, 1789-ben.

Ez a nap nem létezhet pulyka nélkül, olyannyira, hogy mára már a Turkey-day (ami az angol turkey szóból jön )is elfogadott, mi több, a T-day is ami a thanksgiving és a turkey rövidítése is lehet.

A Black Friday pedig egészen pontosan a hálaadást követő péntek.

Honnan a kifejezés?

Fentiekből kiindulva akár lehetne ez a péntek 'thanksgiving friday' vagy 'turkey friday is', de a történet ennél gyászosabb, ebből is eredeztethető a fekete jelző.

Ezt a napot ugyanis a rendőrök kezdték el fekete pénteknek hívni, több okból is. Részben mert óriási volt a forgalom az utakon: egyesek elindultak haza, mások a többi rokonhoz, és ahogyan nálunk is bőven lehet ittas sofőrt találni ünnepekkor, nincs ez másképpen ott sem, ergo rengeteg volt a baleset. Másfelől, hagyományosan ekkor indultak a karácsonyi leárazások is, a hatalmas tömeg pedig teret adott a zsebtolvajoknak, lopásoknak - verekedések akkor még nem voltak, napjainkban már ezekről is beszámolhatnak a rendőri jelentések.

A marketingesek többször próbálkoztak elvenni ennek a napnak a rossz üzenetét, és black friday-t kiváltani a big friday (nagy péntek) kifejezéssel, de nem sikerült bevinniük a köztudatba.

Fekete péntek itthon

Míg az Egyesült Államokban valóban elképesztő, akár 80-90 százalékos kedvezményeket is adnak az üzletek, méghozzá a friss és prémium termékekre is, addig ez nálunk meglehetősen visszafogott, mondhatni, a reklám jóval intenzívebb, mint a lehetséges megtakarítás. Talán ezért sem látunk itthon hajnal óta sorban állókat, tévékért harcoló, egymást konkrétan eltaposó vásárlókat - persze ez nem is baj.

A másik különbség, hogy míg az USA-ban maximum vasárnap estig tartanak ezek az extra kedvezmények, addig nálunk hetente van 'black friday', és már nem csak novemberben, de megszületett a húsvéti, nyári, karácsonyi is.

Hogy mi lesz idén, azt egyelőre nem tudni, hiszen ha nem is olyan mértékben, mint Amerikában, de azért Magyarországon is rendkívüli a zsúfoltság egy black friday hétvégén, vagyis kivitelezhetetlen lenne a másfél méteres távolság megtartása. Meglehet, ez jövő héten már nem is lesz kérdés, ha úgy követjük az osztrák sógorokat, mint eddig... Ez esetben ugyanis hamarosan megszűnik a személyes vásárlás lehetősége - akárcsak tavasszal.

Black Friday - extrákkal

Ha valakinek olyan szerencséje van, hogy épp november végén jár az USA-ban, az jó, ha feltölti a bankkártyáját, mert tényleg fantasztikus kedvezményekkel találkozhat és nem csak fekete pénteken, ugyanis a kisebb mértékű leárazások egészen karácsonyig tartanak, amit aztán felvált az év végi kiárusítás! Szóval vásárlásmániásoknak kihagyhatatlan!

És ami még ezen időszak mellett szól, hogy a hálaadást követő szerdán - idén ez december 2. - gyújtják meg New York karácsonyfájának fényeit, óriási show közepette, a legnagyobb sztárokkal, ami igazán csodálatos élmény, ahogy maga a város is, ünnepi díszben pompázva. Ez a szép hagyomány idén alighanem elmarad, csak tévén nézhetik az amerikai polgárok is. Viszont mindenkit megnyugtatunk, a Black Friday online is működik - a világ minden részén. Nálunk pedig szinte minden nap is...