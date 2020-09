Müller Cecília: jönnek a katonai kórházak

Az operatív törzs döntése értelmében - ha az igények szükségessé teszik - bevonják az ellátásba a kiskunhalasi mobilkórházat, de lesz egy "katonai kórház" a Szent László Kórház területén, és egy további Tatabányán – nyilatkozta Müller Cecília az MTI-nek pénteken.

A szeptember 21-től kötelező, a maszkviselés kiterjesztésére hozott rendelkezések között nincs sok új szabály, de azokat be kell tartani, hiszen szankcióval is jár azok be nem tartása – hangsúlyozta az országos tisztifőorvos. A tesztek túlnyomó többsége eddig is térítésmentes volt, és ez így is lesz a továbbiakban is, ha járványügyi érdekből - a kórház vagy a háziorvos rendelésére - végzik el a tesztelést. Ezt az árat azoknak kell megfizetnie, akik önszántukból tesztelnének, vagy a két hét kötelező házi karantént váltanák ki. Ezen áron felül egyéb költség nem számolható fel - tette hozzá.

Müller Cecília úgy fogalmazott, az új rendelkezésekkel nem a mindennapi élet korlátozása a cél, de az eddigi szabályokat szigorúbban véve kell élni. Szerinte a koronavírus-pozitív esetek növekedésével várhatóan emelkedni fog azon idősek száma is, akik kórházi ellátásra szorulnak.

Ezzel kapcsolatban - cáfolva a sajtóban megjelent híreket - elmondta, a középsúlyos és súlyos koronavírus-fertőzöttek ellátására mind a személyi, mind a tárgyi feltétel adott, és az ellátás centralizálása a cél. Ez utóbbi kapcsán kitért arra, előfordulhat, hogy egy-egy beteget nem a hozzá legközelebbi kórházba visznek majd, hanem a koronavírusos betegek ellátására kijelölt intézménybe, ahol a gyógyításhoz minden feltétel adott.