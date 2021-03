Müller Cecília: ”Kutya kötelessége mindenkinek az egészségügyre nehezedő nyomás csökkentése”

Müller Cecília szenvedélyes és rendkívül szigorú hangú üzenetet küldött szerdán az ország minden lakosának. Azt mondta, hogy

„Kutya kötelessége mindenkinek, hogy mindent megtegyen annak érdekében, hogy csökkenteni tudjuk az egészségügyi ellátórendszerre nehezedő óriási terhet”.

Ezt a megnyilvánulását azzal indokolta, hogy az elmúlt 24 órában is nagyon sok személlyel szemben kellett intézkedni a korlátozások megsértése miatt. (Kiss Róbert rendőr ezredes szerint 739 ember szegte meg a maszkviselési szabályokat, 445 esetben a kijárási tilalmat nem betartókkal szemben intézkedtek, és volt egy 9 fős születésnapi buli is Pécsett a gyülekezési tilalom ellenére).

Az országos tisztifőorvos közölte, hogy reményei szerint április második felében 81 600 Jansen vakcina érkezik Magyarországra.

„Adja Isten, hogy így legyen” – mondta.

Ugyancsak reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a regisztrált 60-70 év közöttieket mihamarabb beoltják.

Az AstraZeneca vakcinájával összefüggő bizonytalanságokról szólva pedig kifejtette: mint korábban, most is az Európai Gyógyszerügynökség iránymutatásait követjük. Márpedig ez nem talált összefüggést a vakcina beadása és a vérrögképződések kötött. Ezért tehát hazánkban folytatódik ezen vakcina beoltása.

Müller Cecília ismét kiemelte, hogy az oltás és a fegyelmezettség együtt tud kedvező eredményre vezetni. Ha erre mindenki odafigyel, akkor reményei szerint minél előbb elérjük a harmadik hullám platóját. Megerősítette, hogy az óvodai és iskolai dolgozók SMS-értesítést kaptak arról, hogy mikor kerülnek sorra, akik ezután regisztrálnak, azok egy következő kampányban kapnak oltást.

Újból elmondta, hogy az operatív törzs nem változtat az oltási sorrenden, vagyis akkor oltanak egy-egy csoportot, amikor rendelkezésre áll a vakcina. A háziorvosok útmutatást kaptak a napokban vezető háziorvosoktól. Ebben - különféle betegségeket egy csokorba szedve - négy csoportra osztották a beoltandókat, de továbbra is az adott háziorvosra bízzák a mérlegelést. A jövőben is elsőbbséget élveznek például a várandósok, a nagyon idősek és például azok is, akik onkológiai betegek és immunkezelésre várnak.

Elmondta még, hogy több katonai oltóbusz járja a kisebb településeket, most Komárom-Esztergom megyében és Nógrádban dolgoznak. Ám csak az kaphat a buszoknál oltást, aki előzetesen regisztrált. Az idősotthonokban a regisztrált gondozottak 82 százaléka, a dolgozók 77 százaléka már felvette az oltást, főleg ennek köszönhető, hogy országosan óriásit javultak az ottani járványügyi mutatók.