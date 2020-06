Müller Cecília: Még tart a világjárvány!

Müller Cecília reményét fejezte ki, hogy az egység bevetésére nem lesz szükség, ugyanakkor - jegyezte meg - még nincs se vakcina, se célzott terápia, amellyel mindenkit meg lehet gyógyítani. Ebben a helyzetben maradnak a "klasszikus" járványügyi intézkedések - fűzte hozzá. Kérdésre válaszolva úgy fogalmazott: Magyarországon "tiszteletreméltó" és fegyelmezett kultúra alakult ki a járványügyi szabályok betartása terén, ami hozzájárul a sikeres védekezéshez. Úgy érzi, és ezért hálás is, hogy sikerült együttműködést kialakítani a járvány elleni védekezés irányítói és a lakosság között. "Csak így, együtt tudtuk ezt a teljesítményt nyújtani" - hangsúlyozta a tisztifőorvos.

A tisztifőorvos hangsúlyozta, Magyarországon a nagyon sikeres járványkezelésnek köszönhetően a többi országgal összehasonlítva viszonylag kevés megbetegedés és haláleset volt a koronavírus miatt. Ugyanakkor a vírus nem tűnt el az országból, hiszen még kórházban is ápolnak koronavírusos betegeket - fűzte hozzá.

Bár Magyarországon lezajlott a koronavírus-járvány első szakasza, nem szabad hátradőlni, mert továbbra is jelen van a kórokozó, tart a világjárvány - mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos a Kossuth rádió Vasárnapi Újság című műsorában.

