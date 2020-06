Müller Cecília megengedte, hogy újra kezet fogjunk egymással

Ellenben azt mégsem jelentette be, hogy visszatérhet az egészségügyi ellátás a normális üzemmódba.

A mai operatív törzs rendkívüli bejelentéssel kezdődött, de nem azzal, amire számítottunk. Hiába közölték korábban, hogy a pénteki sajtótájékoztatón engedélyezni fogják, hogy az egészségügyi ellátás visszatérjen a koronavírus-járvány előtti kerékvágásba, ezt nem tették meg, helyette Gál Kristóf ceremóniamester arra hívta fel a figyelmet, hogy a rendőrség nyomozást rendelt el információs rendszer vagy adat megsértése miatt.

Internetes támadók ugyanis olyan leveleket küldözgetnek Müller Cecília országos tisztifőorvos és a Nemzeti Népegészségügyi Központ nevében, melyek a csatolt űrlap kitöltése és visszaküldése fejében ingyenes védőeszközök juttatását ígérik.

Ez csalás, ilyen akciót nem hirdetett soha a Népegészségügyi Központ.

A levélben gyanús lehet annak idétlen megfogalmazásmódja. Gál arra kér mindenkit, hogy ha ilyen levél érkezik, ne nyissa meg a csatolmányt. A csalás miatt a Nemzeti Kibervédelmi Intézet is riasztást adott ki, a levél címzettjei között szereplő szervezeteket értesítették. Gál kéri, hogy aki megkapja ezt a szélhámos e-mailt, továbbítsa a csirt@nki.gov.hu e-mailcímre, ezzel is segítve a nyomozást.

Gál után jött Kiss Róbert rendőr alezredes, aki ezúton is megemlékezett az osztrák, cseh, német, szlovák és horvát határátlépés felszabadulásáról. Elmondta, hogy már 2586-an regisztráltak a kormányzati házikarantén-appra, és már 778 az aktív felhasználó. Az elmúlt 24 órában 315 hatósági házi karantént rendeltek el, így jelenleg összesen 8834-en vannak karanténban. 437-re emelkedett a koronavírus kapcsán elrendelt büntetőeljárások száma, ebből 125 rémhírterjesztés miatt indult.

Müller Cecília elsőként elismételte a reggel közzétett napi korona-statisztikát. 14 új beteget regisztráltak, már 4053 igazolt fertőzöttünk van a járvány kezdete óta, de 2447-en már meggyógyultak, 1051 most az aktív esetek száma. Az elmúlt 24 órában két idős, krónikus beteg halt meg, a koronavírus így itthon már 555 áldozatot szedett.

Az újonnan regisztrált betegek között van két fiatakorú is, egy 11 és egy 15 éves, de állapotuk jó.

Ezek az esetek családi járványokhoz kapcsolódnak, vagyis mindkét gyerek valamely családtagjától kapta el a kórt.

Budapesten 421, Zala megyében 167, Pest megyében 141, Komárom-Esztergom megyében 135, Fejér megyében 134, Nógrád megyében 22, Szabolcs-Szatmár megyében 10, Hajdú-Bihar megyében 6, Csongrád-Csanád megyében 5, Békés, Győr, Vas és Veszprém megyében 2, Borsod-Abaúj-Zemplén és Heves megyében pedig 1 aktív beteget tartanak nyilván.

Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Jász-Nagykun-Szolnok és Tolna megye a hivatalos nyilvántartás szerint jelenleg korona-mentes.

290 beteget kórházban ápolnak, 20-an vannak lélegeztetőgépen.

Müller elmondta, hogy a szennyvízminta-vizsgálatokat most már Budapest mindhárom szennyvíztelepére kiterjesztették, így az egész várost látják most már ilyen szempontból. Már a vidéki nagyvárosokban is elkezdték tesztelni a szennyvizet. Ugye ez az a vizsgálat, mellyel a szennyvízből kimutatják a koronavírus jelenlétét, és ebből tudnak következtetni arra, hogy egy-két héten belül hol várható a fertőzöttek számának növekedése. A fővárosi mintákból kimutatható a koronavírus, de egy nagyságrenddel kevesebb a kimutatott kópiaszám: nem várható a következő hetekben a fertőzöttek számának emelkedése.

Szombaton van a magyar védőnők napja, és mivel hétvégén már nincs operatív törzs sajtótájékoztató, Müller most köszöntötte őket.

Végül jöttek az újságírói kérdések, a válaszokból kiderült, hogy:

mindenki mehet vért adni nyáron is, ha egészséges

most már az ököl- vagy könyökpacsi helyett megint lehet kezet fogni, csak mossunk kezet rendszeresen továbbra is

hamarosan az idősotthonok lakói is kijöhetnek az intézményekből

valószínűleg lesz majd második hullám, de fenntartják a járványügyi figyelőrendszert, illetve felállítanak egy járványügyi bevetési egységet, hogy azonnal tudjanak intézkedni, ha ismét meglódulna a fertőzés