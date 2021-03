Müller Cecília: szinte 100 százalékossá vált a brit mutáns jelenléte a megbetegedésekben

A tájékoztatón elsőként György István, az oltási munkacsoport vezetője elmondta, hogy a magyar lakosság 16,4 százalékát már beoltották, ezzel az átoltottsági szinttel jelenleg Európa második helyén állunk – Magyarországot Málta előzi meg a listán.

A beérkezett vakcinaszállítmányokkal kapcsolatban elmondta, hogy a Pfizer ampullái a kórházi oltópontokra kerülnek majd – ide 31 embert küldhetnek majd a háziorvosok átlagosan, míg a praxisok öt ampulla kínai oltóanyagot is kapnak újabb első oltások beadására – 275 ezer adagot pedig második körös vakcinaként osztanak ki. Emellett az államtitkár elmondta, hogy több mint 2000 praxisnak jut 10 adag AstraZeneca oltás, míg a Moderna beérkezett vakcináival kapcsolatban elmondta, hogy ezek jelentős része szintén a második oltásokra kell majd, azonban a budapesti háziorvosok közt szétosztanak 11 200 dózist.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese ezután ismertette a szabálysértési statisztikákat:

a közterületi maszkviselés hiánya miatt 588,

a tömegközlekedésen a maszkviselés hiánya miatt 13,

míg a boltokban és más intézményekben a maszkviselés hiánya miatt 6 esetben intézkedtek a rendőrök.

Mohácson a kiérkező rendőrök egy vendéglátóhelyet bezárattak, miután az alkalmazottak nem viseltek maszkot, ellenük is eljárás indul – tette hozzá.

A kijárási korlátozások megsértése miatt 336 személy ellen kellett fellépni, közülük heten túl messzire merészkedő kutyasétáltatók voltak. Az intézkedés bevezetése óta összesen 53 753 esetben intézkedtek a rendőrök a korlátozások megsértése miatt.

Így alakultak a karanténszámok

Az elmúlt 24 órában 4390 új házi karantént rendeltek el, így összesen 50 096-an vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt. Arról Kiss ezúttal nem közölt adatokat, hogy a rendőrség pontosan hány karanténellenőrzést végzett, azt viszont elárulta, hogy az alkalmazáson keresztül 4438-an kommunikálnak a hatósággal.

Müller Cecília: szinte csak az brit mutáns van jelen Magyarországon

Szinte 100 százalékossá vált az brit mutáns jelenléte a hazai megbetegedésekben – kezdte tájékoztatóját az országos tisztifőorvos, hozzátéve, hogy több kutatás is készült a harmadik hullámmal kapcsolatban. A tavaly november indított felmérés keretében több mint két millió koronavírusos brit adatain keresztül vizsgálták a járvány viselkedését – Müller Cecília erre hivatkozva kijelentette, hogy

a mutáns nemcsak fertőzékenyebb, hanem több mint 50 százalékkal magasabb halálozási arányt eredményez.

Forrás (Youtube/M1) Forrás (Youtube/M1)

A kutatás alapján ezer embert vizsgálva a 60 évesek közül átlagosan hatan vesztették életüket, addig a brit mutáns esetében ez a ráta már kilencre ugrott. Müller Cecília ezután a higiéniás előírások betartására emlékeztetett mindenkit.

Ismételten elmondta, hogy nagyon komoly terhelés van az egészségügyi ellátórendszeren, és egyszerűen nincsen az a munkaerőmennyiség amely elegendő lenne, ezért toboroznak önkénteseket és vonnak be katonákat is a védekezésbe.

A halálozások és lélegeztetésre szorulók számában is rekordot jelentő reggeli koronavírus statisztikával kapcsolatban arra kért mindenkit, hogy ne azért tartsa be a szabályokat, mert azt valaki bevasalja, hanem azért, mert kötelességünk másokat is megvédeni a betegségtől. A lélegeztetőgépre kerülő betegek közt sok a fiatal, többeknél pedig semmilyen alapbetegséget sem találtak.

Kérdések

A játszótéri járvány elleni védekezéssel kapcsolatban Müller Cecília elmondta, hogy a homokot mindenképpen cseréljék a játszótereken, mivel a nem letakart homokozók szennyeződhetnek, a kültéri eszközöket pedig fertőtleníteni kell, valamint annak fontosságát is hangsúlyozta, csak egészséges gyermek és szülő érkezzen a játszótérre.

Végül arról is beszélt, hogy jó döntésnek bizonyult az egészségügyi dolgozókat oltani először, miután az összes igazolt fertőzött csupán 1,4 százalékát teszik ki a járvány kezdete óta – jelenleg 285 aktív fertőzött egészségügyisről tudnak.