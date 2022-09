Nadrágszíj-meghúzás után is még jutott kétmilliárd forint az Operára

Tulajdonképpen már "elhanyagolható tételt" jelent az Opera Hajós utcai üzemházára kiutalt kétmilliárd forint. A nemzeti dalszínház ötéves rekonstrukciója ugyanis eddig 52 milliárd forintba került - nem is beszélve a kőbányai pazar háttérintézmény, az Eiffel Műhelyház létrehozásának 33 milliárd forintos költségéről.

A 12 emeletes belvárosi üzemház felújítására odaítélt újabb kétmilliárd forint csupán azért érdemes említésre, mert az épület felújításának kiadásai korábban az Operaház rekonstrukciójának "szerves" részét képezték - vagyis a márciusi avatással egyidőben ezt is át kellett volna adni, ráadásul pluszköltségek nélkül. A "ráadás keretet" egy különösebb hírverés nélküli, külön közbeszerzési eljárás során nyerte el a Laki Zrt. Ez a cég amúgy része volt annak a konzorciumnak, amely a páratlan szépségű műemléképületet rekonstruálta. Rajta kívül a WHB Hungária Bau Kft, és az Épkar Zrt. volt a konzorcium tagja - ők végezték az öt éven át folyó munkákat.

Mivel sem a Laki Zrt., sem a beruházást végző Opera Vagyonkezelő Zrt. nem kívánt kérdéseinkre válaszolni, a most folyó felújításról részleteiről csak “folyosói pletykákból” tudtunk meg részleteket. (Elnézést kérünk, ha ezek netán pontatlanok.)

Mi lesz a falakon belül - és kívül?

A kétmilliárdos pluszkereten felül csupán az bizonyos, hogy az átadásra jövő év elején kerülhet sor. A rekonstrukció egy részét az Operaházéval párhuzamosan úgy tűnik, valóban elvégezte a WHB vezette konzorcium. A most folyó munkák azonban a korábbi tervekhez képest jelentős visszalépést tartalmaznak - ugyanis rejtélyes módon nem volt, és most már nincs elegendő pénz az üzemház teljeskörű átépítésére.

Lemarad például a Hajós utcára néző "gyalázatos" homlokzat felújítása és a belső korszerűsítés is csak csökkentett tartalommal valósul meg. Mindez annak ellenére történik, hogy a még "szerkezetkész" épület egyes szintjeit és szobáit állítólag már átvették az Opera munkatársai - azokban öltözőket alakítottak ki. Szintén rájuk, vagyis a szakemberekre várnak a befejező munkák vagy legalábbis azok egy része is.

Mennyi volt az annyi?

Az Opera épületének megújításáról 2016 nyarán döntöttek - akkor még csak a színpadtechnika teljes korszerűsítéséről (ez végül önmagában 8 milliárd forintba került), a zenekari árok átépítéséről, a vizesblokkok korszerűsítéséről, valamint a székek és az elektromos hálózat cseréjéről volt szó. És mindez csak tíz hónapos leállást jelentett volna az Operaháznak. A teljes felújítás költségeit 2017-ben 14,2 milliárd forintban határozták meg - ennyiért vállalta (nyerte el) a nyertes konzorcium a munkát.

Végül majdnem öt évbe és 50-52 milliárd forintba került az immár valóban teljes rekonstrukció.

Kódolt problémák

A magyar kultúra egyik legjelentősebb fellegvárának felújítása során ugyanis sok nem várt problémát kellett megoldani. Már az alaphelyzet is ellentmondásos volt, hiszen az Andrássy úti palotát "Design and build" módon - vagyis amikor menetközben érkeznek a tervek a beruházás folytatásához - kezdték el felújítani. A rekonstrukciót végző szakembereknek így sokszor fogalmuk sem volt arról, hogy mi lesz a következő lépés, hiszen erről előre nem kaptak terveket. Így a kapkodás, a pazarlás és az ismételt átalakítások is napirenden voltak. Ehhez járult, hogy a felügyeletet három minisztérium látta el, s hogy egy szintén háromtagú konzorcium végezte a munkát - jókora zökkenőkkel. De a páratlan freskók restaurálási munkái is egy sor komoly problémát - és persze jelentős pluszköltséget - rejtettek. Így nagyon nem lehet csodálkozni a költségek gyors emelkedésén, és az építkezés elhúzódásán sem.

Kényszerből takarékosan

Az Operaház vezetése idén augusztusban közleményben jelentette be, hogy az Eiffel Műhelyház programjainak nagy részét törlik az új évadban. Az oda tervezett műsorok közül 130-at nem tartanak meg, de a takarékossági intézkedések az anyaintézményt és az Erkel színházat nem érintik, mivel 300 programot megtartanak - jelentették be.