Napok óta nem kapott ilyen sok ember oltást

A kedden reggel közzétett hivatalos statisztikák szerint 117 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 206 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Egyébként a mintavételek száma is arányosan csökken a járvány visszaszorulásával, ezúttal 4000 alatt volt az elvégzett tesztek szám. Igaz, a 3 százalék körüli fertőzöttségi arány némi növekedést jelent. Elhunyt 17 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 883 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 718 577 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 57 746 főre csökkent. 591 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 63-an vannak lélegeztetőgépen.

Tovább folytatódott a védőoltások beadása, és az utóbbi néhány napban tapasztalt alacsony érték után most kicsit megugrott az első vakcinát megkapók száma, hiszen közel 17 ezer embert oltottak be. Így 5 278 680-an vannak, akik felvették legalább az első oltást. Közülük 4 027 056 fő már a második oltását is megkapta.