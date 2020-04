Napszámost csinál a koronavírus a magyarokból

"A kistelepüléseken most nagyobb szükség van a közmunkásokra, mint valaha: ők fertőtlenítik a köztereket, varrják a szájmaszkokat és indulnak a termőföldekre, ahonnan most eltűntek a mezőgazdasági vendégmunkások. Vészhelyzetben megállni látszik az a folyamat, ami visszairányította a közmunkásokat a nyílt munkaerőpiacra" - írta a sonline.hu. A koronavírus okozta vészhelyzet teljesen átalakította a hagyományos közmunkát például a Somogy megyei Hács településen.

"A tizennégy közmunkásunk közül két férfit és hat nőt át kellett irányítani az idősek ellátására" - mondta Csökli Orsolya polgármester a lapnak. Ők segédkeznek a bevásárlástól a tűzifa behordásáig mindenben. A vírusfenyegetés idején napi kétszeri teendőjük a buszmegálló és a bolt előtti rész fertőtlenítése. A polgármester szerint érezhetően nagyobb becsülete lett a közmunkának a járvány idején.

Most a koronavírus-járvány alatt Telekiben is a fertőtlenítés a legfontosabb feladat, a közmunkások emiatt végigjárják az intézményeket. Még a vírus előtti tapasztalat, hogy kevesebb embert kapni erre a munkára, és csökkent a közfoglalkoztatás állami támogatottsága - írta a sonline.hu. A somogyi gazdálkodók válogathatnak az idénymunkások közül: a jelentkezők között akad olyan, aki korábban kocsmáros volt. Főleg dinnyepalántákat ültetnek most az idénymunkások. A határok lezárása miatt a termelők lemondhatnak a román, ukrán vendégmunkásokról.

Húsz-harminc százalékkal kellene emelni a közmunkásokra szánt idei keretet, máskülönben nagyon sokaknak kell majd szembenézniük a mindennapi éhezés és nélkülözés veszélyével - kongatta meg a vészharangot Vécsi István, a Közmunkás Szakszervezet elnöke, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ricse polgármestere a Népszava cikkében. Akorábbi 180 milliárd forint helyett az idén már csak 140 milliárd forintot szánt a kormány közmunkaprogramokra, részben arra hivatkozva, hogy az elsődleges munkaerőpiac felszívja a közmunkások egy részét. "Csakhogy most épp ők, a kevésbé iskolázottak kerültek első körben az utcára a járvány miatt bezárt üzemekből: őket az önkormányzatok az eleve lecsökkentett létszám és pénzügyi keret miatt nem tudják újból felvenni közmunkára, így ellátatlanul maradnak" - mondta a szakszervezeti elnök. Egy közmunkás nettó havi 54 ezer forintot kap kézhez. Ez 2017-ben is ennyi volt.

Nincs akció

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) is korlátozott ideig alkalmazható intézkedéseket javasolt a kormánynak, ezek egyike volt, hogy az állam átmenetileg 100 ezer fővel emelje fel azonnali hatállyal a közmunkaprogram országos keretszámát és biztosítsa az ehhez szükséges forrásokat. A kormány bejelentette már a történelminek mondott gazdasági akciótervét, de a közmunkások, munkanélküliek nem szerepeltek benne.