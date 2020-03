NAT: manipulatív az Oktatási Hivatal tanári listája?

Az ADOM diákmozgalom a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetét is megelőzve, március 15-én 16 órára az Operaház elé hirdetett sztrájkot az új NAT bevezetése ellen. A PDSZ pár nappal később, tegnapi sajtótájékoztatóján ismertette az elkövetkezendő hetek eseményeit, köztük a sztrájk megvalósítását április 15-május 15. között. Nyílt végű, zárt kapus sztrájkot szerveznek – a kormány olyan „ajánlatai” nyomán, mint hogy a sztrájk alatt tartsanak ingyen tanórákat, hogy az új NAT szerint tanítsanak, vagy hogy béremelés gyanánt fogadják el a 10 százalékot el sem érő, nevetséges pótlékot – melyek egyike sem elfogadható a pedagógusok számára. Céljuk, hogy a többi partner-szakszervezetekkel együtt, egyesített sztrájkbizottságokkal induljanak neki az eseményeknek, a következő napok ezekről a tárgyalásokról szólnak, de a PDSZ hangsúlyozza, ha kell, egyedül is belevágnak.

Mi lesz veled közoktatás? Fotó: depositphotos.com Mi lesz veled közoktatás? Fotó: depositphotos.com

Közben Takaró Mihály József Attila-díjas irodalomtörténész, aki az új NAT magyar nyelv- és irodalom tananyagát módosította jelentősen, a Magyar Nemzetnek adott interjújában kifejtette, hogy végre korokon átívelő értékeket tartalmaz az új alaptanterv, amit már a rendszerváltáskor meg kellett volna tenni. Hangsúlyozza, hogy olyan szabályozást lehetetlen készíteni, ami mindenkinek az ízlésével megegyezik, de veszélyesnek tartja, hogy politikai, ideológiai harcot próbálnak csinálni belőle. Takaró szerint, - aki Kertész Imrét nem tartotta magyarnak, Spiró Györgyöt pedig embernek, Eszterházyt viszont kultúrarombolónak, megítélése szerint a Nyugat pedig csak egy zsidó kis lapocska volt -, nincs értelme annak a világnézeti harcnak, amit ma sokan próbálnak szakmai álarcban folytatni a NAT ellen. A mostani legfontosabb újítás szerinte az, hogy „az irodalmi kánon a városi liberális polgári irodalom mellett kiegészül végre a nemzeti konzervatív polgári irodalommal és a határon túlra szorult, de Kárpát-medencei magyar irodalommal.” Kijelenti, hogy soha nem volt ekkora szabadsága a pedagógusoknak, mint amennyit most biztosít a tanterv. Véleménye szerint nem lehet kérdés, hogy ha egy gyerek olvasni akar, akkor Egri csillagok vagy Harry Potter? Ezzel is üzenve Csépe Valériának, az új NAT-ot kidolgozó team vezetőjének, aki szerint, ha Harry Potterrel lehet az olvasást megszerettetni egy gyerekkel, akkor olvassa azt.

Az események felgyorsulni látszanak, Szél Bernadett képviselő az Oktatási Hivataltól megkapta azt a tanári listát, akik részt vettek az új NAT módosításában, a teljes listát a 24.hu tette közzé. Szél Bernadett korábbi közérdekű adatigénylése alapján ismeretes, hogy Takaró Mihály mellett felesége, Palágyi Márta, a pesterzsébeti Kossuth Lajos Gimnázium magyar-történelem és vallástanára is közreműködött a NAT szerkesztésében. Palágyi Márta a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei történelemtanároknak szervezett táborában is adott már elő Trianon tanításának különféle lehetőségeiről. A 45 fős pedagógus-csapat tagja volt még Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese, Lebanov József, az Emmi köznevelési helyettes államtitkársága stratégiai főosztályvezetője, valamint Rónaszékiné Keresztes Mónika, a Fidesz volt országgyűlési képviselője, akit az Emmi zenei nevelésért felelős miniszteri biztosként alkalmaz jó ideje.

A nyilvánossá vált tanári listára reagált a Magyar Hang tegnap késő esti cikke, mely arra hívta fel e a figyelmet, hogy egy fizikatanár szerint ugyan neve szerepel az alaptanterv előkészítőinek listáján, megjelenéséig nem is látta a dokumentumot. Több nevet hiányol is a listából, ezért Szél Bernadett független országgyűlési képviselő újra a hivatalhoz fordul. A fizikatanár körlevélben fordult kollégáihoz: "Szeretném a kedves Kollégákkal tudatni, hogy a NAT előkészítésében nem vettem részt. A már elkészült kerettanterv felülvizsgálatával bízott meg az Oktatási Hivatal, jobbító szándékkal fogadtam el a megbízást. A NAT-tervezetet kérésünkre sem kaptuk meg, a felülvizsgálat során gyakorlatilag csak kihúzni lehetett anyagokat, szórend-cserére és egyéb apró módosításra volt lehetőségünk, melyek legnagyobb részét figyelembe sem vették". Bár főnöke is részt vett ezekben az utómunkálatokban, az ő nevét nem találta meg a listában. Mint írja,

„minket dobtak oda prédának a felbőszült tömeg elé.”

Miután Szél Bernadett több helyről is olyan visszajelzést kapott, mely szerint az OH által készített listán szereplő szakemberek közül többen is kifogásolják a Hivatal eljárásmódját, újra az Oktatási Hivatalhoz fordul a történtek tisztázása miatt. Úgy tánik, lassan egy jó thrillerben nem történik ennyi fordulat, mint az új NAT körül.