Négy ország van térségünkben, ahová minimális kockázattal lehet utazni

A miniszter beszámolt arról, hogy Magyarország 1 millió eurós segítséget nyújt Libanonnak a bejrúti robbanás miatt. Magyar áldozatról, sebesültről nem tud a kormány - számolt be a miniszter.

A gazdasági helyzetről is szó volt a tegnapi kormányülésen. Az adatok közül a foglalkoztatottság a legfontosabb a miniszter szerint. Jelenleg 4 472 000 embernek van munkája, ami jobb, mint a korábbi adat volt.

Európában romlik a járványhelyzet, több országban is sokkal súlyosabb állapotok vannak, mint Magyarországon. Spanyolország például ezért került a zöldről a sárga zónába - közölte a mai Kormányinfón Gulyás Gergely miniszter. A térségünkben Szlovákiába, Szlovéniába, Horvátországba, Ausztriába komolyabb kockázat nélkül lehet utazni, a többi ország esetében fokozott óvatosságra van szükség.

