Negyedik napja csökken az új fertőzöttek száma, de újra többen vannak kórházban

Az Operatív Törzs jelenleg 178 óvodai csoportban (az összes csoport 6 százaléka) és 136 óvodában (az intézmények 5 százalékában) rendelt el rendkívüli szünetet. Az iskolákról szóló közlés most nem értelmezhető, feltételezhetően később majd javítják a közlést.

Október végén volt utoljára ilyen kevés az új fertőzött a hivatalos statisztika szerint. Mivel azonban a gyógyultak száma is kevés, az aktív fertőzöttek száma változatlan tempóban emelkedett. Három nap csökkenés után ismét emelkedett a kórházban ápoltak száma.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

Lapunk Minőségi Újságírás díjat kapott 2020. júliusában

TÁMOGASSON MINKET!