Néha ördög, néha angyal volt - a hét videója a focizseniről

Néha ördög, néha angyal, nagyjából így lehetne jellemezni Diego Maradona pályán kívüli, és a meccseken nyújtott produkcióját. Egy globális ikon volt, aki bármire képes volt a labdával. Egy középszerű argentin válogatottat a hátán vitt el a világbajnoki címig és az észak-olasz sztárklubok hegemóniáját is megtörte. Kollégánk eleveníti fel a 60 évet élt sztár életének emlékezetes pillanatait.

Diego Maradona elképesztő játékos volt, aki tudásának és a közvetítések terjedésének köszönhetően globális ikonná vált. Ugyan a pályán kívüli dolgaival sokat tett a hírnevének lerombolásért, ám számunkra így is ő minden idők legjobb játékosa.

