Nehéz helyzetbe sodorta magát az Orbán-kormány

"A régi-új kormánynak több problémával is szembe kell néznie. A költségvetés helyzete kritikus, pedig a Covid után most tudtunk volna kinőni ezeket a veszteségeket, erre most bejött az orosz-ukrán háború, amely új kihívások elé állítja a Fidesz-kormányt. Az inflációs környezet, a gazdasági növekedés mértékének elmaradása, az orosz energiafüggőség és a benzinárak mind olyan aktuális feladatat, ami rájuk vár" - mondta a lapcsoport felelős szerkesztője.

Arról, hogy milyen konkrét intézkedésekre lehet szükség, Székely Sarolta úgy vélekedett, hogy a kormánynak minden bizonnyal meg kell hosszabbítania május 15. után is az üzemanyagárstopot, mert a jelenlegi környezet nem ad teret ennek elengedésére. Szükség van rá, még ha az ágazat többi szereplőjére is hatással lesz, és tovagyűrűzik más területekre is.

"Az orosz energiafüggőségnél nem látható a hajlandóság, hogy a kormány változtatna ezen, pedig az elmúlt 12 évben volt egy vállalásuk, hogy az energiamixet átalakítja, vagy legalábbis egészségesebbé teszi, de azt látjuk, hogy ezt eddig nem sikerült abszolválnia. A háború miatt át kell gondolni a kereskedelmi kapcsolatok felülvizsgálatát is, példának okáért Németország már fel is vette a kapcsolatot Katarral az energiafüggőségük megváltoztatása ügyében" - fejtette ki lapunk munkatársa.

Hogy mennyire tartható fenn a rezsicsökkenés, főleg hogy Varga Mihály azt mondta, idén is 3-4 százalékkal bővülhet az GDP, fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a prognózisoknál mindig igen nagy a bizonytalansági faktor, főleg, hogy azt sem lehet tudni, meddig és milyen mértékben húzódik el a háború.

A kormány nehéz állapotba sodorta magát a rezsicsökkentéssel kapcsolatban, hiszen nyomatékosan elkötelezte magát annak fenntartása mellett. Másik oldalról viszont ez már 700-900 milliárd forintos hiányt okoz éves szinten a költségvetésben. Ez hatalmas lyuk a jelenlegi fiskális viszonyok mellett, főleg annak ismeretében, hogy választások előtt is jelentős kiáramlások voltak a 13. nyugdíj és az szja visszatérítése miatt - magyarázta Székely Sarolta a kormány nem túl rózsás gazdasági helyzetetét.

Hozzátette: a Helyreállítási Alap hitel részéről tavaly ugyan lemondott a kormány, most mégis levelet írt az összeg lehívása miatt. Székely Sarolta szerint ez arra utal, hogy szüksége van minden uniós forrásra, és a kormány felülírhatja korábbi, hiteltől teljesen elzárkózó elképzeléseit.