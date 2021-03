Nem alkotmányellenesek a korlátozások? Szlovákiában ezt vizsgálják

A TASR szlovák közszolgálati hírügynökség jelentéséről beszámoló MTI azt írja: a legfőbb ügyész arra tett javaslatot a kassai székhelyű taláros testületnek, hogy az arányosság elvének szempontjából vizsgálja meg azokat a kormányhatározatokat, amelyek a vészhelyzet idején korlátozzák az alapvető emberi jogokat és szabadságokat. A legfőbb ügyészség szóvivője szerint a beadványban a kijárási tilalom által érintett alapvető jogok korlátozásáról és az általános tesztelésen való részvétel elutasítása miatti szankciókról van szó, pontosabban arról, hogy ezek az intézkedések mennyire tekinthetők az alapvető jogok arányos korlátozásának az általuk elérni kívánt cél tükrében.

A legfőbb ügyész beadványában rámutat: a kijárási tilalom mint korlátozás több, az alkotmány által szavatolt alapvető jogot is korlátoz, köztük a tulajdonhasználat és a vallásgyakorlás jogát és az oktatáshoz való jogot, a gyülekezés szabadságát és a vállalkozáshoz való jogot. Az ügyészség ezzel összefüggésben rámutat: a bevezetni kívánt korlátozások lehetséges mértékének is a kormány vonatkozó határozata részét kellene képeznie. A legfőbb ügyész beadványában azt is kéri, hogy a taláros testület vizsgálja meg a kormány azon múlt heti intézkedésének az alaptörvénnyel való összeegyeztethetőségét, amellyel megtiltotta a pihenési célú külföldi utazásokat.

A legfőbb ügyész alkotmánybírósághoz címzett keddi beadványa már a második hasonló a héten. Hétfőn a pozsonyi törvényhozás legnagyobb ellenzéki pártja, a Robert Fico által vezetett Irány (Smer - SD) fordult az alkotmánybírósághoz a vészhelyzettel, illetve annak meghosszabbításával összefüggésben. Ők azt állították, hogy a kormány nem indokolta meg elégséges mértékben a vészhelyzet meghosszabbítását, önkényesen cselekedett, valamint rámutattak arra, hogy semmi sem indokolja azt, amilyen mértékben az alapvető jogokat az intézkedéssel korlátozták.

A szlovák kormány a múlt héten hosszabbította meg ismét 40 nappal az október elsején bevezetett vészhelyzet érvényességét. A hosszabbítást ezúttal is a járványügyi helyzetre hivatkozva hagyta jóvá a kabinet, immár a negyedik alkalommal. A vészhelyzet újabb meghosszabbítását egy, a pozsonyi törvényhozás által decemberben gyorsított eljárásban elfogadott - szakértők által is sokat bírált - alkotmánytörvény tette lehetővé.

Az 5 és félmilliós lakosságú Szlovákiában az elmúlt napokban csökken a napi új fertőzöttek száma: az elmúlt egy hétben nem volt 2000 fölött az új megbetegedések adata.