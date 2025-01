Nem kell semmit tennie, így is havi félmilliót kap az ÁSZ volt elnöke

„Domokos László olyan ügyekben nyilvánít véleményt vagy ad tanácsot, amelyeknek aktuális jogi és pénzügyi aspektusaival ugyan tisztában vagyunk, de a jövőt illetően is helyt álló megítélésünkhöz szükséges egy széleskörű tapasztalatokon alapuló, a gazdasági folyamatok prognózisát is láttatni tudó szemlélet, amely a hivatalon belül nem áll rendelkezésre”

A hetilap két éve írt először Domokos tanácsadói megbízásáról, miután a tavalyi önkormányzati választáson új, igaz, szintén kormánypárti polgármestere lett a városnak. Akkor nyújtottak be közérdekű adatigénylést arról, hogy él-e még a megbízás. Erre válaszolta most Szarvas jegyzője, hogy él, „változatlan tartalommal és megbízási díjjal”. Melis János szerint olyan szerződést kötöttek a volt ÁSZ-elnökkel, amely mögött a jogi természeténél fogva nincs eredménykötelem, így nem forintosítható, kézzel fogható haszonról, tárgyiasult eredményről nem lehet beszélni.

