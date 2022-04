Nem segít a Rahimkulov-családnak, hogy Putyin az orosz MÁV hóna alá nyúl

Hónapokkal is eltolódhat Fényeslitkén az Ukrajna felől érkező első orosz vagy kínai vasúti konténerek átrakása a háború miatt. Ezzel a projektcégben közvetve jelentős tulajdonos Rahimkulov család erre vonatkozó üzleti tervei erős késést szenvednek. Ugyancsak nem jó hír nekik, hogy az Orosz Vasutak (RZSD) felső vezetése – nyilván a Kremlből jövő ukázoknak megfelelően – az ázsiai és a kínai tranzitútvonalak fejlesztése mellett döntött.

A fényeslitkei telephely egyik korszerű daruja. Fotó: EWG A fényeslitkei telephely egyik korszerű daruja. Fotó: EWG

Rahimkulovék még 2019-ben szereztek 50 százalékos tulajdont a fényeslitkei vasúti terminált építő cégben ( East-West Intermodális Logisztikai Szolgáltató Zrt.) a Greennovatív Energetikai Fejlesztő Kft-n keresztül. Nem sokkal ezután három milliárd forintos kormányzati támogatás is landolt munkahelyteremtés címen.

Mintegy 30 milliárd forintból építettek 15 ezer négyzetméternyi raktárt és 10 kilométer hosszú vasúti pályát. Ám hiába gyorsították fel tavaly az építkezést, még nem tudnak fogadni keletről érkező vagonokat. Vasútszakmai forrásaink szerint az ukránok felrobbantották az Oroszországba vezető pályaszakasz észak-ukrajnai részét, hogy elvágják az oroszok utánpótlás vonalait. Ha egyszer majd újra lehet itt közlekedni, akkor is arra kell számítania a Rahimkulov családnak, hogy csak kerülő úton érkeznek majd oda a főleg konténereket szállító szerelvények.

Közben mind egyértelműbb, hogy Oroszország rövid és közép távon bizonyosan nem számíthat az európai vasúti célpontok és hálózatok megnyílására. Sőt, maga vezetett be korlátozásokat: a hét elején Lengyelországba és a balti államokba. Finnország felé sem mehetnek az oroszok, ott ugyanis az egyik helyi lízingcég tulajdonában van sok, eredetileg oda tartó orosz vagon, és a cég elzárkózott a vagonok fogadásától.

Hivatalosan közölték, hogy a lengyel-kalinyingrádi határátkelőn (Mamanovo) vasárnaptól határozatlan ideig nem halad át egyetlen orosz vonat sem, mert „a lengyelek karbantartást végeznek”. Ezen kívül a Várnába tartó szállítmányok legalább egy hétre leálltak az észak-kaukázusi vonalon és ami talán jobban fáj, a Mongólián keresztül Kínába szánt szállítmányoknál is erősen visszavágták a mennyiségeket – számolt be az Interfax orosz hírügynökség.

Szergej Pavlov, az Orosz Vasutak első vezérigazgató-helyettese egy moszkvai konferencián bejelentette, hogy ha egyszer megint küldhetik a konténereket Európába, akkor teljesen felhagynak a közúti szállítással és mindent szeretnének átterelni a vasútra.

„Óriási teherautó konvojok tarthatnának Európába, de ez most leállt. Arra számítunk, hogy az orosz szállítmányozó cégek mind átállnak a vasútra, s mi épp erre készülünk. Az is biztos, hogy a fuvarok nyugat helyett inkább keletre fognak tartani” – fejtegette.

Azt már mi tesszük hozzá, hogy ezt a fordulatot a nyugati szankciók kényszerítették ki, az Európa Unió minden orosz és belarusz közúti szállítmányozó céget kitiltott, csak az élelmiszerek és néhány szűk árucsoport lépheti át az uniós határokat.

Az állami vállalat nem régiben, persze még jóval az Ukrajna elleni támadás előtt, nagy ívű fejlesztésekről döntött a BAM-on (Bajkál-Amúr vasútvonal) és a Transzszibériai vasútvonalon. A jelenlegi évi 144 millió tonnás összes fuvarkapacitást 2024-ig 180 millió tonnára akarják növelni. Látják azt is, hogy a keleti irányok mellett a hatalmas ország déli vidékei felé is erős forgalmi kereslet mutatkozik, főleg Kazahsztán és Azerbajdzsán felé az úgynevezett Transzkaszpi útvonalakon.

Ezekre a fejlesztésekre a kormányzati apanázsból lesz pénz. Április elején az idei költségvetés terhére 250 milliárd rubellel feltőkésítették a vasutat, ezt maga Mihail Misusztyin miniszterelnök jelentette be. A pályák korszerűsítése mellett új, természetesen orosz gyártmányú mozdonyok, vagonok és elővárosi szerelvények vásárlására is futja ebből. Ezzel egyúttal nagy megrendelések érkeznek a helyi vasúti járműgyártó vállalatokhoz is, büszkélkedett a kormányfő.

A dolgozók arra is számíthatnak, hogy május 1-től egységesen 5 százalékos fizetésemelés lesz. Idén ez már a második korrekció, az első március 1-től volt érvényes és 4,2 százalékos volt. A vasutakhoz tartozó oktatási és egészségügyi intézmények alkalmazottai is részesülnek a mostani újabb emelésben. Azért gyorsan jelezzük: az idei infláció hivatalosan elismert mértéke eddig 7-10 százalék, de a legtöbb elemző arra számít, hogy az év végére ez felmegy 20 százalékra.

Az árufuvarozás másik módja a tengeri, de ott is súlyos veszteségek érik az oroszokat. Májusban 95 százalékkal kevesebb lesz a konténeres forgalom az észak-nyugati orosz tengeri kikötőkben, ha nem találnak új partnereket – mondta kedden a Gyelo nevű szállítmányozó cég vezérigazgatója.

„Észak-nyugaton csak a kínai COSCO és az Unifeeder cég maradt, de utóbbi már készül elhagyni az orosz piacot. A Maersk hajóit látjuk ugyan a kikötőkben, de az már csak az ott felgyülemlett szállítmányok továbbszállítását végzi, újakat nem fogad, elhagyja ez a cég is a piacot.”- sajnálkozott a cégvezető.

A korábbi 20 nagy nemzetközi konténerszállítási útvonalból 14-et elvesztettek, ezeken szállították a teljes forgalom 70-80 százalékát. Márciusban ezekben a kikötőkben 35 százalékos volt a visszaesés az előző év azonos időszakához képest. Az Ukrajnával határos Azovi-tenger kikötőiben 50 százalékos volt a csökkenés.