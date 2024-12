Nem ússza meg a paksi atomerőmű orosz bővítése az amerikai szankciókat

Az USA pénzügyminisztériuma ideiglenesen felfüggesztette az atomenergiával kapcsolatos fizetésekre vonatkozó szankciót a Gazprombankkal kapcsolatban. A június 30-án lejáró különleges mentesség nem

terjed ki a folyamatban lévő beruházásokra. A kiadott határozat külön megemlíti a paksi bővítést, amire a

szankció továbbra is érvényben marad. Az Egyesült Államok november 21-én vezette be azokat a büntetőintézkedéseket, amelyek megakadályozzák az orosz bankot érintő tranzakciók lebonyolítását. Szijjártó Péter előbb hivatalosan is mentességet kért a szankciók alól arra hivatkozva, hogy a kivétel egy létező gyakorlat – írja a 444.hu.

Kapcsolódó cikk Mérföldkőhöz érkezett a paksi bővítés Szijjártó Péter szerint Az Országos Atomenergia Hivatal jóváhagyta a paksi atomerőmű-beruházás során az úgynevezett első beton öntéséhez szükséges előzetes biztonsági jelentést.

Több orosz bankra vonatkozóan is van ilyen szabályozás, amelynek az USA az orosz uránért fizet. A

mentesség iránti kérelem benyújtása után egy nappal David Pressman, az Egyesült Államok budapesti

nagykövete az X-en állt ki a szankciók mellett. Szavai üzenetértékűek lehettek Magyarország számára. A

múlt héten Szijjártó már arról számolt be, hogy a földgázimportot és a paksi atomerőmű működtetéséhez

szükséges fűtőelemek ügyében már megtalálták a megoldást.