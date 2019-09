Nem veszik el a bankoktól az állampapír értékesítést

A Magyar Nemzeti Bank felvetése szerint célszerű lenne kizárólag a Magyar Államkincstárhoz rendelni az állampapír értékesítést, de a mai Kormányinfón az érdeklődésünkre kiderült, hogy a bankoknak nem kell attól tartaniuk, hogy elveszik tőlük ezt az üzleti lehetőséget.

Legutóbb a jegybank alelnöke, Nagy Márton beszélt arról, hogy sokba kerül az államnak és az ügyfeleknek is, hogy a bankoknál jutalék fejében tudnak állampapírt venni az értékpapír-számláikra. Az alelnök emlékeztetett arra, hogy ezzel szemben a Magyar Államkincstárban ingyenes a számlanyitás és a számlavezetés.

A téma azért került elő, mert új magyar szuperkötvény, a már 2000 milliárd forintos állományt is meghaladó MÁP+ értékesítésében is meghatározó volt a bankok részesedése, az állankincstáron keresztül csekélyebb volt az eladott mennyiség.

Mindez százmilliárdos nagyságrendű költséget jelent, ezért a jegybank megtakarítási okokból azt javasolja, hogy állampapírt csak az államkincstárban - az ügyfélszolgálatokon és webes, mobilos kimcstári alkalmazásokon keresztül - lehessen venni.

Ebből azonban egyelőre biztos nem lesz semmi. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre a Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón határozott nemmel felelt. Gulyás Gergely szerint a kormány nem készül az állampapír-értékesítési rendszer átalakítására. A bankoknak tehát nem kell aggódniuk, hogy egy jelentős üzlettől esnek, továbbra is kínálhatják az állampapírt a többi befektetési termék mellett az ügyfeleiknek.

Kérdésre válaszolva a miniszter azt is közölte, hogy a kormány nem avatkozik be az állampapír-értékesítésbe oly módon sem, hogy korlátozza a vásárlásokat a forrás szerint. A szuperkötvény esetében ugyanis jelentős tétel került olyan befektetőkhöz, akik például lombardhitel segítségével vásároltak ebből a papírból. E befektetők a lakosság tehetősebb rétegéhez tartoznak és megfogalmazódtak olyan kritikák, hogy a kormány célja a szuperkötvénnyel biztos nem ennek körnek a további gazdagodása lehetett, lényegében kockázatmentes konstrukcióban. A miniszter válasza alapján tehát továbbra is lehet nagyban üzletelni ezzel az állampapírral.