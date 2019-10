Nem zavarja a Balaton-partiakat a NER

A Balatont az elmúlt pár évben fokozatosan körbevette a két legnagyobb NER-lovag Mészáros Lőrinc és Tiborcz István. És most nemcsak a kempingek, szállodák megvásárlására gondolunk, hanem a hatalmas turisztikai fejlesztésekre, melyek ellen több esetben is tiltakoztak a helyiek. Vasárnap a kezükben volt a változtatás lehetősége, mégsem éltek vele.

A vasárnapi önkormányzati választás eredményeként egy mítosszal kevesebb lett Magyarországon: bebizonyosodott, hogy a NER-en is lehet fogást találni, akármennyire szorosan is fognak össze, meg lehet találni az ellenszert és le lehet győzni. Igaz, ehhez kellenek a választópolgárok is, akik azonban nem mindenhol tették meg azt, ami talán "várható" lett volna. És gondolhatunk itt most Győrre, Borkai Zsoltra és a szexbotrányra.

A Balaton környékén is születtek - más okból kifolyólag, de - meglepő eredmények.

Balatonszemes: a személy változott, a párt nem

Balatonszemes a Vadvirág Kemping helyére épülő luxusszállodával került be a hírek főáramlatába, mint arról a 24.hu beszámolt, a beruházási területről még az önkormányzat sem tudja, hogy került az érintett céghez, a Cape Town Real Estate Zrt.-hez. A hírek szerint az ingatlan majd valahol Mészáros Lőrinc portfóliójában fog landolni. A terveket, nevezetesen, hogy megszüntessenek egy parti sávot és helyén üdülőtelep legyen, a képviselőtestület is támogatta Takács József polgármesterrel az élen.

Forrás: Balatontourist Forrás: Balatontourist

A projekt várhatóan nem fog elakadni, hiszen a független Takács helyett vasárnap a Fidesz színeiben induló Szomorú Szilárdot választották meg a helyiek. Szomorú toronymagasan nyert Takáccsal szemben, az új polgármester a szavazatok több mint 62 százalékát szerezte meg, míg Takács még 11-et sem tudhatott magáénak.

Takács bukásában azonban volt, ami még ennél is nagyobb szerepet játszhatott. Mint az korábban kiderült, a veje ellen kábítószer-kereskedelem miatt indult eljárás, miután nyáron a rendőrők egy házkutatás során 3,5 millió forint értékű marihuánát, amfetamin-származékot foglaltak le.

Keszthely maradt fideszes város

Keszthely neve főként Tiborcz István terjeszkedésével forrt össze az elmúlt időszakban. A helyiek mégsem szavaztak változás mellett: a személy változott, a párt nem. A Fidesz színeiben induló Nagy Bálint a szavazatok több mint 54 százalékát szerezte meg. A helyieket úgy tűnik, annyira nem zavarják a történések, hogy ellenzéki képviselőt ültessenek a város élére. Keszthelyen a hírek szerint ügyes trükkel játszották ki az új Balaton-törvényt annak érdekében, hogy a miniszterelnöki vej, Tiborcz István és az első számú magyar milliárdos, Mészáros Lőrinc köre kedve szerint építkezhessen. Idén pedig az utolsó szabadstrandot is bezárták.

A jegybankelnök volt nejét sem tudták kiütni a nyeregből - de megszorongatni sikerült Ha már a Balatonnál járunk képzeletben, akkor érdemes egy pillantást vetni Balatonakarattya választási eredményeire, melyek túl sok izgalmat nem tartogattak. Itt eddig a jegybankelnök volt felesége, Matolcsy Gyöngyi volt a polgármester, akit most vasárnap újra is választottak a helyiek. Igaz, a Matolcsy Gyöngyi ellenében induló független jelölt épp csak alulmaradt, ezzel jóval szorosabb lett az idei választás, mint öt évvel ezelőtt. A jegybankelnök volt felesége a szavazatok 51,02 százalékát szerezte meg - a független Kerékfy Pál 48,98 százalékot -, 2014-ben azonban sokkal nagyobb arányú támogatottsággal foglalhatta el a polgármesteri széket. Akkor a voksot 67,61 százaléka lett az övé.

Balatonaliga - Balatonvilágos: váltott a lakosság

Bármelyik pillanatban lezárhatják az aligai mólót, a meder részét képező parti védművet, és megkezdődhet a lakosság kiszorítása az egykori pártüdülő területéről - számolt be nyár közepén az aligai, Mészáros Lőrinchez kötődő fejlesztésekről a Magyar Hang.

A történések ellenére ugyan elég jól szerepelt a fideszes polgármester-jelölt, Molnár Dániel a szavazatok több mint 35 százalékát szerezte meg, ám ez néhány százalékponttal végül elmaradt a függetlenként induló Takács Károly támogatottságától. Az új polgármester a voksot 38 százalékát szerezte meg, így átveheti az eddigi független polgármester, Fekete Barnabás helyét.