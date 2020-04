Nemzetközi Beruházási Bank: a titokzatos bank

Az, hogy Magyarország kiemelt jelentőségű a Nemzetközi Beruházási Bank számára, több tényezőben is megmutatkozik. Székhelyét tavaly júniusban Moszkvából Budapestre tette át, majd szeptemberben Magyarország az NBB második legnagyobb részvényesévé vált, miközben tulajdoni hányadánál magasabb arányban részesedik a bank kihelyezéseiből.

Nagy port vert fel, amikor tavaly márciusban az Országgyűlés törvénybe iktatta a kormány javaslatát, miszerint a Nemzetközi Beruházási Bank teljes mentességet kapjon a magyar hatóságok felügyelete alól, vezetői és vendégei a diplomáciai mentesség szabályai szerint mozoghassanak Magyarországon és így az EU-ban. Ennek értelmében a bank minden tulajdona mentesülne bármiféle korlátozás, szabályozás, ellenőrzés és moratórium alól, a rendőrök pedig csak akkor mehetnének be az NBB-be, ha a bank hívja őket. Mindezeken túl az NBB-nek nem kellene a számviteli szabályokat sem bevezetnie. Ha pedig az ügyleteihez szüksége volna valamely speciális jogosítványra, engedélyre vagy jogszabályi jogállásra, akkor úgy kellene tekinteni, mintha már rendelkezne azzal. Emellett minden magyarországi jövedelme és tulajdona adómentes lenne. Végül nemcsak a bank dolgozói kaptak diplomáciai mentességet, hanem szakértői, tanácsadói és más vendégei is korlátozás nélkül jöhetnek Magyarországra. Ám ezek az előjogok csípték az amerikaiak szemét, s május közepén David B. Cornstein, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete azt közölte az ATV-vel, hogy megállapodott az Orbán-kormánnyal, s eszerint az egyesek által az orosz hírszerzés fedőszervének tartott bank mégsem él e lehetőséggel. Erre rímelt, hogy Georgij Potapov, az NBB kormányzótanácsának elnökhelyettese június végén azt mondta, jár nekik a mentesség, ám kizárólag olyan, mint amilyenre a bécsi konvenció szerint bármely nemzetközi fejlesztési bank vagy nemzetközi szervezet jogosult egy másik országban. Egy tavaly október végén megjelent hír szerint a bank stábjából Magyarország kizárólag Nyikolaj Koszov NBB-elnök akkreditációját fogadta el. Míg karácsony előtt néhány nappal a Direkt36 arról informált, a magyar kormány belement abba, hogy egy-két tucat főben maximalizálják azoknak az embereknek a számát, akik az NBB munkatársaiként vagy vendégeiként diplomáciai mentességet kaphatnak Magyarországon. A Piac & Profit megkérdezte az aktuális helyzetet. Az NBB azt közölte, munkatársainak nincs diplomáciai mentességük, magát a bankot pedig a nemzetközi joggal teljesen összhangban lévő jogok és privilégiumok illetik meg, mint amilyenek bármelyik más nemzetközi szervezeteket egy országban.

Finanszírozásához az NBB 2019. június végéig 758,7 millió euró értékben vont be forrást, ebből 713,5 millió eurót kötvények kibocsátásából, 45,2 milliót pedig egyéb eszközökből. Tavaly márciusban a Standard & Poor’s A-ra javította a pénzintézet hosszú távú hitelminősítését, stabil kilátásokkal. Már e rating alapján dobott piacra még ugyanabban a hónapban 24,7 milliárd forint (akkori árfolyamon 78,5 millió euró) értékben kötvényt Magyarországon – története során először –, amelyet bevezetett a Budapesti Értéktőzsdén. Áprilisban pedig Csehországban vont be 750 millió cseh koronát (29,3 millió eurót).

A 2017-es kiugrást az okozta, hogy akkorra értek be az NBB újraindulását követően mind a kilenc részvényes országban előkészített projektek – közölte Anna Lvova. Kaptak hitelt energetikai cégek, mint a szlovák Slovenske Electrarne, a norvég Nord Hydro, az orosz Lysven Metallurgical Plant, továbbá a szintén orosz State Transport and Leasing Company, a legnagyobb vietnami kereskedelmi bank, a kis- és középvállalkozásokat finanszírozó VP Bank, kubai pénzintézetek, valamint számos nagy mongol bányacég, köztük az Oyu Tolgoi.

Időközben, 2015-ben az NBB Pozsonyban megnyitotta az első külföldi kirendeltségét, és nagyjából ezzel egy időben meglódult a bank hitelezése is. Míg a 2012-es újraindulást követő kihelyezések – a bank hitel- és garanciaportfóliója – 2016-ig 383 millió eurót tettek ki, ezt követően egyetlen év alatt csaknem megduplázódtak, s 2017 végén már 726 millióra rúgtak, 2019 decemberében pedig átlépték az egymilliárd eurós határt.

Július 10-én lesz ötven éve annak, hogy megalakult a Nemzetközi Beruházási Bank (NBB). A hivatalos indoklás szerint az alapítókat, a Szovjetuniót és a többi szocialista országot az a cél vezérelte, hogy a Közös Gazdasági Segítség Tanácsa (KGST) komplex programjának keretében infrastrukturális beruházásokat és – így visszatekintve, a tervutasításos rendszerek lényegét nézve bármilyen furcsának is tűnhet – vállalkozásokat finanszírozzanak. Az első hitelt Magyarország kapta, hogy abból állja a szovjet dízelmotorvonatok szállításának a költségeit. Ugyanakkor hamar kiderült, hogy a bank alapvetően az Urál menti orenburgi gázvezeték finanszírozására jött létre, a magyarok által javasolt könnyűipari fejlesztések forráshoz juttatása háttérbe szorult – emlékezett vissza a növekedés.hu-nak Botos Katalin, az Antall-kormány pénzügyi államtitkára és tárca nélküli minisztere, az Állami Bankfelügyelet egykori elnöke, aki részt vett az NBB alapítását megelőző tárgyalásokon.

