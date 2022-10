Népszámlálás: mit tegyek, ha nem kaptam kódot vagy üres a lakás?

Továbbra is zajlik a hazai népszámlálás internetes kitöltési szakasza. Az első öt napban 853 ezer címről 1,9 millió személyi kérdőívet küldtek be. A népszámlálás online önkitöltési szakasza október 16-án zárul, addig azonban a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon keresztül mindenki önállóan is megválaszolhatja a kérdéseket.

Akik addig nem élnek ezzel a lehetőséggel, azokat október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, és akkor már csak az ő segítségükkel tölthetik ki az űrlapot.

Egy férfi kitölti a népszámlálás online kérdőívét nyíregyházi otthonában 2022. október 1-jén. Ezen a napon megkezdődött a népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező, a kérdőíveket október 16-áig interneten lehet kitölteni, majd számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online kérdőív. Fotó: MTI/Balázs Attila Egy férfi kitölti a népszámlálás online kérdőívét nyíregyházi otthonában 2022. október 1-jén. Ezen a napon megkezdődött a népszámlálás, amelyen a részvétel kötelező, a kérdőíveket október 16-áig interneten lehet kitölteni, majd számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyekből nem érkezett be online kérdőív. Fotó: MTI/Balázs Attila

A legelső kitöltött kérdőívet egyébként Budakesziről küldték be, míg a legnagyobb arányban Győrladamér településről érkeztek kérdőívek (a kitöltési arány meghaladja a 29 százalékot).

A megyék közül Győr-Moson-Sopronban a legmagasabb a kitöltési arány (17,9 százalék), a második Fejér megye (17,3 szálalék), míg a harmadik helyen Vas megye (16,7 százalék) áll. A városok esetében arányaiban Dunaújvárosból érkezett be eddig a legtöbb kitöltött kérdőív (a kitöltési arány 19,7 százalék), a második Székesfehérvár (19,3 százalék), a harmadik Érd (18,9 százalék). Budapesten a kitöltési arány jelenleg 15,6 százalék. A fővárosi kerületek közül a XVII. (20,1 százalék), a IV. (19,8 százalék), és a XV. kerület (19,2 százalék) áll az első három helyen – mondta el online sajtótájékoztatóján Dr. Vukovich Gabriella, a KSH elnöke.

Mit tegyen, aki nem kapott kódot a kitöltéshez?

A népszámlálási kérdőív online kitöltéséhez szükség van arra az egyedi belépési kódra, amely a szeptember végén, postán megküldött felkérőlevélben szerepel. Aki esetleg elakad a népszámlálási kérdőív önálló kitöltése során, vagy kérdése merül fel, a nepszamlalas2022.hu oldalon részletes információkat és válaszokat talál a gyakran ismételt kérdésekre, ezenkívül hívhatja az e célra létrehozott ingyenes, információs telefonszámot: +36–80–080–143.

A népszámlálás ügyfélszolgálatára eddig a legtöbb kérdés, megkeresés a kérdőív online kitöltéséhez szükséges belépési kóddal kapcsolatban érkezett. Sokan telefonáltak azért, mert nem találják a felkérőlevelet, de olyan is előfordul, hogy azért kérnek másik kódot, mert több lakás – például osztatlan közös telken lakók esetében – egy levelet/kódot kaptak. Új belépési kódot a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon lehet igényelni, ügyfélkapus azonosítást követően. Az igénylés során az elektronikus űrlapon meg kell adni az igénylő e-mail címét, amelyre a kód meg fog érkezni, valamint azt a címet, amelyre a kérdőívet kívánja kitölteni. Aki rendelkezik ügyfélkapuval, tud igényelni belépési kódot olyan rokona számára is, akinek nincs ilyen lehetősége – hívta fel a figyelmet Kovács Marcell, a KSH népszámlálási projektvezetője.

Több megkeresés érkezett az üresen álló lakásokkal kapcsolatban is. A KSH minden, tartós lakhatásra alkalmas lakás címére küldött felkérőlevelet belépési kóddal. Az üresen álló lakások esetében csak a lakáskérdőívet kell kitölteni, ami a tulajdonos feladata. Amennyiben valakinek nincs lehetősége elutazni az üresen álló lakásához a felkérőlevélért, új belépési kódot igényelhet a lakáskérdőív online kitöltéséhez a belepes.nepszamlalas2022.hu oldalon, a fent leírt módon.

Egy fél órát kell rászánni

Az online kitöltés a leggyorsabb és legkényelmesebb módja az egyébként törvény szerint kötelező adatszolgáltatásnak. A kérdőív online kitöltése egy 2-3 fős család esetében mindössze fél órát vesz igénybe számítógépen vagy bármely, internetkapcsolattal rendelkező mobileszközön. Azok, akik nem rendelkeznek internethozzáféréssel, a közkönyvtárak számítógépeit térítésmentesen használhatják a kérdőív kitöltéséhez.

Még nyerni is lehet

Mindenki, aki online kitölti a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehet részt. Ehhez nem kell mást tenni, mint a kérdőív beküldését követően regisztrálni a nyereményjátékra. A KSH az online kitöltés időszaka alatt naponta öt darab, százezer forint értékű, általános felhasználású vásárlási utalványt sorsol ki a kérdőívet kitöltő és a nyereményjátékra regisztráló háztartások között.