NER-kegyenceké lehet a rozsdaövezetek felújítása

Az orosz milliárdos Ruszlan Rahimkulov nyolc hektáron elterülő toronyházas, egymilliárd eurós angyalföldi Láng-negyed projektje után Adnan Polat török üzletember Soroksári úti beruházása lett a második rozsdaövezeti akcióterület. Orbán Viktor kormányfő barátja éppen Ankarában épít 3000 négyzetméteres magyar nagykövetségi épületet, de közben magyar befektetései útját is egyengeti – írja a nepszava.hu.

A Polat nemzetközi befektetéseit bonyolító HBRE cég tulajdonában álló APD Real Estate Kft. még 2017-ben vásárolta meg az egykori Közvágóhíd 4,8 hektáros darabját Ináncsy Miklós húsnagykereskedőtől. A City Pearl nevet viselő projekt környezetvédelmi hatástanulmánya szerint több ütemben 1232 lakást, 45 ezer négyzetméternyi irodát építenének a területre.

A Millenáris a rehabilitáció után. Fotó: Mester Nándor A Millenáris a rehabilitáció után. Fotó: Mester Nándor

A brutális beépítést ígérő projekt megkapta az engedélyt, a beruházást Tiborcz István Mahart-székházat kibelező szállodaépítésével együtt nyilvánította kiemelt beruházássá az Orbán-kormány még 2018-ban. A rozsdaövezeti akcióterületté nyilvánítás újabb lökést adott a projektnek.

A rozsdabizottság azóta egy másik beruházást is jelzett a kerületnek. A Gubacsi dűlőn megvalósuló projekt már elfogadhatóbbnak tűnik a kerület számára, de itt is lenne néhány fontos szabályozási kikötésük, hiszen a beruházás értékes Duna-parti területeket is érintene.

A befektető ezúttal a Webberton Invest Kft., amely mögött a Tiborcz István üzlettársaként ismert Paár Attila és a Mészáros Lőrinccel, valamint más kormányközeli üzletemberekkel együtt dolgozó Épkar vezér Szeivolt István áll. (Mészárossal a tatabányai multifunkciós csarnok építése, Paárral az Operaház felújítása volt közös projekt.)