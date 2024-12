NER-sport: már Hernádi Zsolt gyerekeinek is van egy NB I-es csapata

A vártnál sokkal jobban szerepel az esztergomi női kézilabdacsapat az NB I-ben, aminek sokak mellett Hernádi Zsolt Mol elnök-vezérigazgató és családja is nagyon örülhet. A csapatot eddig is a milliárdos üzletemberhez kötötték, de az Opten nyilvános adatbázisa szerint most már egyértelműen a Hernádi család a tulajdonos.

Lapunk írta meg augusztusban, hogy az Esztergomi Kézilabda Sport Kft.-nek július 19-e óta az Esztergomi Vitézek Rögbi, Atlétikai és Futball Club mellett a Solva Hotel Kft. is a tulajdonosa lett. A Solva Hotel Kft. konkrétan a Solva Magántőkealap tulajdonában van, ami a Gran Private Equity Zrt. által kezelt magántőkealap. A Gran Private Equity pedig Hernádi Zsolt Mol-vezér érdekeltsége 80 százalékban.

Kapcsolódó cikk Hernádi Zsolt tulajdonosként és szponzorként is felbukkant az esztergomi kézis lányok körül A Mol éppen azt az esztergomi női kézilabdacsapatot szponzorálja, amelyiknél az elnök-vezérigazgatóhoz köthető magántőkealap lett az új tulajdonos.

Most annyi változott, hogy december 4-től már nem a Solva Hotel Kft., hanem a Solva Property Kft. az Esztergomi Kézilabda Sport Kft. tulajdonosa, ez pedig azt jelenti, hogy sokkal nyilvánosabban felvállalta a Hernádi család, hogy övék a csapat.

A Solva Property Kft. alapvetően a 4-csillagos, esztergomi Grand Hotel Esztergom szálloda üzemeltetését végzi. A hotelt 2021 nyarán nyitották meg, az építkezéshez 3,2 milliárd forint állami támogatást biztosított a Magyar Turisztikai Ügynökség. A Fidesz-KDNP kihelyezett frakcióülése is itt volt októberben.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója örülhet a sikereknek

Fotó: Mol

A Solva Property Kft. 2022 októberéig szintén kizárólag a Solva Magántőkealaphoz tartozott, de akkor bővült a Solva Property tulajdonosi köre:

Solva Magántőkealap, Gran Hills Kft., Gran Valley Kft., Gran V4 Zrt.

Azt a hvg.hu már áprilisban megírta, hogy ingatlanüzemeltetéssel foglalkozik a Gran Valley Kft., amelyet Hernádi Zsolt fia, Hernádi Zsombor alapított. Hasonló ingatlanos céget gründolt a menedzser másik fia, az ifjabb Hernádi Zsolt, mégpedig Gran Hills Kft. néven. Hernádi nem szokott a családjáról nyilatkozni, mindössze annyit lehet tudni, hogy mindkét fiúnak, valamint húguknak, Hernádi Zitának is Balogh Emese az édesanyja. A 2001-es születésű Zita is tulajdonos a Gran Hillsben. A Gran Valley Kft. másik tulajdonosa Hernádi Zsófia, akinek az édesanyja viszont Klement Judit.

A Gran V4 Zrt. nem a Hernádi családhoz tartozik, hanem Szivek Ferenchez. A Szivek családdal az Átlátszó is foglalkozott, cikkük szerint a rendszerváltás már vagyonos családként érte Szivekéket, és az idősebb generáció a helyi privatizációból is kivette a részét. A legismertebb tagja a családnak Szivek Norbert, aki a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója volt 2018-ig.

Tehát az esztergomi női kézilabda tulajdonosa a Hernádi család.

A nyolc éve alakult, története első NB I-es idényére készülő mostani együttes július 11-én kezdi el a nyári alapozást 20 tagú játékoskerettel. Az egyesület névadó szponzora a Mol Nyrt. lesz

– írta a Nemzeti Sport. Tehát a főszponzor a Mol, ahol Hernádi Zsolt dolgozik, de támogató még maga a Grand Hotel Esztergom is. A meccseket a Suzuki Arénában játszák. A sportcsarnokot tavaly februárban adták át, közel 3 milliárd forint állami támogatást kapott, a megnyitó beszédet Hernádi Ádám polgármester mondta, aki Hernádi Zsolt unokaöccse. A beruházást az esztergomi önkormányzat mellett a Mol Zrt. is segítette munkával és finanszírozással.

Az esztergomi csapatot, valamint a Gran Private Equity Zrt.-t is megkérdeztük a tulajdonosi szerkezet átalakulásának okáról és lehetséges következményeiről.

A 2024-2025-ös kiírásban az Elek Gábor, Karvalics Tamás edzőpáros irányítja az együttest. Elek Gábor nagy név: korábbi szövetségi kapitány, a Ferencváros vezetőedzőjeként kétszeres bajnok, háromszoros Magyar Kupa-győztes, kétszeres KEK-győztes és Bajnokok Ligája-ezüstérmes. Az Esztergom elsődleges célja az idényben eredetileg a bennmaradás az NB I-ben, de a biztos anyagi háttérnek is köszönhetően olyan erős lett a csapat, hogy a harmadik helyen állnak, csak a Győrtől és a Fraditól kaptak ki.

Persze sok meglepő nincs ebben, hiszen Esztergom valóságos „Hernádiland”. Lapunk is megírta, hogy a Hernádi család sem tudott különösebb csodát tenni a várossal, mégis alig vállalta valaki, hogy megmérkőzzön a Fidesz jelöltjével Esztergomban az önkormányzati választáson. Hernádi Ádám végül simán győzött.