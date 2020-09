Nyakig lesz a sör a kormányfő szülőfalujához közeli kastélyban

Szeptember 21-éig lehetett jelentkezni a Válon romokban álló Ürményi-Dreher-kastély és környezetének teljes megújítására kiírt tervezési pályázatra - derül ki az uniós közbeszerzési portál adataiból. Ha érvényes és eredményes lesz a pályázat, akkor még 2022 tavasza előtt elkezdődhet a kivitelezés. Idén januárban, a beharangozó sajtótájékoztatóról szóló MTI-tudósítás 15 milliárd forintban jelölte meg a teljes bekerülési összeget.

A távirati iroda közleményében az is szerepelt, hogy az előkészítő munkálatokra 1,4 milliárd forintos támogatást ad a kormány. Egy június végi támogatási szerződés szerint a kormány 423,7 millió forintot már jóvá is hagyott ebből a csaknem másfél milliárd forintból. A megyei közgyűlés kormánypárti elnöke szerint a kabinet a megvalósításba is beszáll, erről viszont még nincs információ. A felújítás nem része a központi kastélyprogramnak, de bővítheti a hasznosított kastélyok körét, amelybe beletartozik például a Tiborcz István által birtokolt turai kastélyhotel is.

A romos Ürményi-Dreher kastély Válon. (Forrás: wikipedia, Creative Commons) A romos Ürményi-Dreher kastély Válon. (Forrás: wikipedia, Creative Commons)

Érdekesség, hogy nem csupán a felépítményt szeretnék megújíttatni. Arról is szó van, hogy kialakítanak egy teljesen új, kétszer egysávos közutat a Vereb-Vál-Gyúró-Etyek nyomvonalon. Ez által a Váli völgy egésze még inkább fejlődhet, közvetve pedig felértékelődhetnek az ottani ingatlanok is. Bechtold Tamás (Fidesz-KDNP) Vál polgármestere nagy örömének adott hangot, amikor eldőlt, hogy megújul a kastély. Mint mondta: 35 éve vártak erre a bejelentésre.

A kivitelezési közbeszerzések kiírása 2021 végén várható, s ha minden jól megy, akkor 2022 elején elkezdődhetnek a tényleges munkálatok. A hatalmas ingatlan területe közel 111 ezer négyzetméter, ezen belül a kastély és a Magtár épületei 12 370 négyzetmétert foglalnak el. Természetesen kiemelt szempont az ingatlan műemléki védettsége. Az Ürményi-Dreher-kastély fejlesztése a Pannónia Szíve Program keretében valósul meg.

A kastélyparkban sörkertet alakítanak ki, emellett kültéri színpad, kertmozi és kávézóterasz várja majd a látogatókat. A Nagypincében kézműves sörfőzde létesül a Dreher-hagyományok bemutatása érdekében, mindez sör-wellness szolgáltatással, pinceszínházzal és konferenciateremmel egybekötve. A Magtárban kulturális rendezvénytér épül, ahol szálláshelyeket is létrehoznak, míg a Szolgabíróság épületében különböző, kapcsolódó szolgáltatások lesznek.

Rossz hírek a Váli völgy koronaékszeréről Kevésbé jó hírek láttak napvilágot a völgy koronaékszerének számító Felcsútról, ahol például a járvány miatt elmaradt az év egyik legnagyobb eseménye, az augusztusi falunap. Nem lepte meg viszont a helyiek többségét, hogy egykori polgármesterük, Mészáros Lőrinc elvágta a jogi szálakat feleségétől. A pár napja bejelentett válás eljárása még nem ért véget, az első tárgyalás a héten volt. A feleség már el is költözött Felcsútról, mégpedig a főváros budai oldalára, közel több, NER-hez tartozó személyiséghez. Van azért egy jó hír is: nettó 4,5 milliárd forintból újjáépül a helybéli Endresz György Általános Iskola. Tervezője a Fejér-B.Á.L. Zrt. tulajdonában lévő Fejér Tervező és Mérnökiroda Kft., kivitelezője a Fejér-B.Á.L. Zrt. Mindkét cég Mészáros Lőrinc gyerekeinek tulajdonában van – írta az Átlátszó.

A kastélyban látogatóközpontot, illetve interaktív kiállítási teret hoznak létre, ahol az épület építéstörténetét, az Ürményi- és a Dreher-család, valamint a hazai sörkészítés történetét mutatják be. Helyet kap ezek mellett két, Válon született híresség, Kokas Ignác festőművész és Vajda János költő élettörténetét bemutató tárlat is.

Hadikórházból kulturális Kánaán A wikipedia szerint az Ürményi család 1780-1800 között építette a copf stílusú kastélyt. Csaknem 80 évig volt a tulajdonukban, de 1878-ban a család arra kényszerült, hogy váli birtokát és kastélyát eladja, melyet Dreher Antal vásárolt meg. Később Dreher Jenő tulajdonába került a kastély, de csak gazdatiszti lakások céljára szolgált. A második világháború alatt előbb német katonai szálláshely, majd hadi kórház volt. Később könyvtár lett, majd 1961-ben mezőgazdasági szakiskola nyílt a falai között. Gyakorlatilag 2009 óta zárva van, ám a feljebb vázolt tervek szerint egyfajta kulturális Kánaán lesz.

Válnak egyébként elég jól megy mostanában. Nemrégiben a katolikus templomot is felújították. A település a környéket jól ismerő ingatlanközvetítők szerint egyre népszerűbb, ezt jelzi az ország más megyéiből, továbbá a fővárosból odaköltözők számának növekedése is.

A közvetítők a viszonylagos nyugalmat, a rendelkezésre álló nagyobb telkeket és azt emelik ki, hogy gyorsan eljuthatunk Budapestre, a Velencei-tóhoz vagy Bicskére és Érdre. A mostani új hullám elsődleges oka azonban bizonyosan az, hogy még mindig nyomottak az árak a völgyben. Egy jobb pesti panel áráért közepes vagy esetleg jobb állapotú házat lehet venni, méretes telekkel.