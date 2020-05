Nincs nyájimmunitás a svédeknél, de még kijöhetnek jól a válságból

Svédország holisztikusabban kezeli a vírusválságot más államoknál, azaz számos más, társadalmi-egészségügyi szempontot is figyelembe vesz.

Több mutató is arra utal ugyanakkor, hogy a járvány a karantén hiánya ellenére is lassul.

Egyelőre arra sincs válasz, profitál-e majd a svéd gazdaság érdemben abból, hogy a kormány nem vezetett be karantént a koronavírus ellen. Az ország halálozási rátája magas: csütörtökig 3871-en vesztették életüket a fertőzéssel összefüggésben, azaz egymillió lakosra mintegy 380 haláleset jut.

Ezt azzal magyarázza , hogy a vizsgálat eredménye egy korábbi áprilisi állapotot tükröz, mivel a szervezetnek néhány hét kell az ellenanyag kitermeléséhez. Úgy véli, hogy mostanáig a stockholmiak ötöde eshetett át a fertőzésen. Ugyanakkor a főváros még ezzel az értékkel is messze lenne a nyájvédettségtől, hiszen ahhoz 60-70 százalékos fertőzöttségi szint szükséges.

