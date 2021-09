Nincs taraja a negyedik hullámnak, de azért már verdesi a partjainkat

Az operatív törzs az imént közölte a járvány hétvégi összesített adatait. Ezekből kiderül, hogy három nap alatt 1072 új fertőzöttet igazoltak, ami napi átlagban 357 esetet jelent. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 818 231 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma.

A jelentés szerint elhunyt 13 beteg, így az elhunytak száma 30 136 főre emelkedett.

Ezek az adatok azt jelzik, hogy a negyedik hullám elindult Magyarországon, az esetszámok egyértelműen emelkedtek a pár héttel ezelőttihez képest, de a járvány újabb berobbanására még nem került sor, a hullám nem "tarajosan" érte el hazánkat. Ebben bizonyosan közrejátszik az oltási program.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 780 465 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 7630 főre emelkedett.

Kórházban ápolnak 380 koronavírusos beteget, közülük 45-en vannak lélegeztetőgépen.

A törzs értékelése szerint az új megbetegedéseket a delta vírusmutáns okozza, a legnagyobb veszélyben a beoltatlanok vannak, ezért arra kérik őket, hogy regisztráljanak és vegyék fel az oltást mielőbb. Fontos információ, hogy a mai nappal megkezdődik az iskolai oltások második köre.

Arról is beszámolt az operatív törzs, hogy a beoltottak száma jelenleg 5 859 814, közülük 5 571 043 fő már a második oltását is megkapta, 612 ezren pedig már a harmadik oltást is felvették.