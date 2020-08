Nincs több éjszakázás – megint bekeményítenek a spanyolok a vírus miatt

számos ország pedig ismét utazási korlátozásokat vezetett be az onnan érkezőkkel szemben. Magyarország például az úgynevezett sárga zónába tette a spanyolokat.

Igaz, az Ourworldindata.org adatai szerint június vége óta az elvégzett tesztek száma is jelentősen emelkedett, és elérte, esetenként pedig meghaladta az április végi és májusi szintet – a diagnosztizált fertőzések számának emelkedése tehát valószínűleg ezzel vagy ezzel is magyarázható.

A kabinet döntött arról is, hogy a jövőben nem lehet a szabadban alkoholt inni, valamint dohányozni is tilos, ha nem lehet betartani a szükséges távolságot.

Emellett minden vendéglátóhelynek be kell zárnia legkésőbb éjjel egy órakor, éjféltől pedig már nem engedhetnek be új vendégeket, közölte Salvador Illa egészségügyi miniszter a régiók vezetőivel tartott válságülést követően.

További, a társadalmi és közvetve a gazdasági életet is korlátozó intézkedéseket vezet be Spanyolország az emelkedő fertőzöttségi adatok láttán.

