Nyílnak a határok, jöhetnek a külföldiek - Az üzletemberek már utazhatnak

Néhány környező országból már külföldi állampolgárok is beléphetnek üzleti céllal, valamint a magyar állampolgároknak sem kell házi karanténba vonulni, ha üzleti útról térnek haza.

Az nem derül ki, hogy miért pont ezeket az országokat érinti a lazítás. Tehát üzleti utakról van szó, külföldi turisták továbbra sem jöhetnek sehonnan Magyarországra. Az országban mindenütt puhul a helyzet, kivéve Budapestet és egész Pest megyét, itt marad a kijárási korlátozás. Az erről szóló rendeletről itt olvashatnak , de a lényege, hogy az üzletek időkorlát nélkül kinyithatnak, továbbra is megmarad az idősek védett idősávja, valamint megnyithatnak az éttermek, szállodák, kávézók teraszai, kerthelyiségei.

A Csehországban, Lengyelországban, Ausztriában, Németországban, Szlovákiában vagy a Koreai Köztársaságban tett üzleti utazás után már korlátozások nélkül beléphetnek Magyarországra a magyar állampolgárok, ha olyan belföldi vagy a felsorolt országokban bejegyzett cégek vezető tisztségviselői vagy munkavállalói, ha a felsorolt államok legalább egyikében bejegyzett más céggel vállalkozási kapcsolatban áll. Eddig a határon egészségügyi vizsgálat volt, ami után COVID-19 fertőzés gyanú esetén kijelölt karanténba kellett vonulni, vagy ha nem volt gyanú, akkor is 14 napra hatósági házi karanténba.

A magyar üzletemberek is szabadabban utazhatnak.

Az erról szóló kormányrendelet szintén csütörtök éjjel jelent meg. Március 17-e óta személyforgalomban külföldi állampolgár nem léphetett be az országba, csak a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes külön engedélyével.

Lazít a kormány az ország határainál is, újra korlátozás nélkül beléphetnek ugyanis külföldi állampolgárok Magyarország területére, de csak ha

