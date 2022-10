Olcsóbb olajhoz segíti hozzá a szerbeket a magyar kormány

Aleksandar Vucic államfő szombat délelőtt jelentette be: Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel megállapodtak abban, hogy kőolajvezetéket építenek Magyarország felé - írja a vg.hu.

Aleksandar Vucic és Orbán Viktor Budapesten. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/ MTI Aleksandar Vucic és Orbán Viktor Budapesten. Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/ MTI

Az új olajvezeték lehetővé tenné, hogy a Barátság kőolajvezetékhez csatlakozva olcsóbb urali kőolajjal lássák el Szerbiát. Az ország kőolajellátását nagy részben a Horvátországon áthaladó vezetéken keresztül oldották meg eddig, de ez a szankciók miatt valószínűleg nem lesz lehetséges a jövőben.

Már korábban is felvetették a lehetőséget: annak érdekében, hogy ne függjenek a Horvátországon keresztüli tengeri-vezetékes kőolajszállítástól, Magyarország felől is hoznának olajat a szerbek. Ehhez előbb vezetékkel kell összekötni a két államot. A szerb elnök szerint megszületett a megállapodás, és legfeljebb két év alatt meg is építenék a 128 kilométeres vezetéket, amely feltehetően Újvidék és Algyő között húzódna.