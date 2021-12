Omikron: nem is Dél-Afrikából származik?

Az Egészségügyi Világszervezet szerint a hat WHO-régió közül eddig ötben számolt be 23 ország omikron megbetegedésekről, és ez a szám tovább fog növekedni. Ezek után az Egyesült Államok lett a 24. ország, amely megerősítette első omikron-esetét - írja a cnbc.com.

Egy teljesen beoltott személynél mutatták ki Kaliforniában a mutánst, a második amerikai eset pedig egy minnesotai férfié, aki tüneteket észlelt magán, miután visszatért New York városából, ahol november 19-21. között részt vett egy kongresszuson. Ő is teljesen be volt oltva, s azóta felépült.

Eddig ezek az országok azonosították be a variánst: Egyesült Királyság, Franciaország, Izrael, Belgium, Hollandia, Németország, Olaszország, Svédország, Dánia, Ausztrália, Kanada, Hongkong és számos dél-afrikai ország.

Az Egyesült Államok, Anglia és az EU múlt héten ideiglenesen fel is függesztette a dél-afrikai országokból érkező járatokat, vagy szigorú karantént vezetett be a térségből érkezőkkel szemben. A lépés dühöt váltott ki Dél-Afrikában, és kritikát váltott ki a WHO részéről is, amely szerdán azt mondta, hogy az ilyen reakciók elriaszthatják azokat az országokat, amelyek vírusváltozatokat szekvenálnak és jelentenek be (példa erre az Egyesült Királyság és Dél-Afrika, ahol jelentősebb Covid-variánsokat találtak).

Omikron Európában

Az omikron variánst, vagy hivatalos nevén B.1.1.529-et először november 24-án jelentették Dél-Afrikából, de az első minta már november 9-re datálható.

Azonban egyre több jel mutat arra, hogy a változat más országokban is jelen volt, mielőtt a dél-afrikai egészségügyi hatóságok figyelmeztették a világot rá. Egyre több olyan esetet fedeznek fel, amelynek nincs utazási kapcsolata a régióval, ami arra utal, hogy közösségi átvitel zajlik.

Skóciában például 9 olyan esetet észleltek, amelyek egy november 20-i zártkörű eseményre vezethető vissza, és az érintetteknek nem jártak a közelmúltban Dél-Afrikában.

Hollandia a hét elején közölte, hogy november 19-23. között azonosított omikron változatot két vizsgálati mintában, azaz még a dél-afrikai bejelentés előtt. Kezdetben azt hitték, hogy a múlt vasárnap Dél-Afrikából Amszterdamba érkezett két járat hozta az első omikron esetet az országba (azóta 14 megerősített eset van).

Kedden Németország egy liepzigi omikronos férfiról számolt be, aki nem járt külföldön, és nem is érintkezett senkivel, aki ott járt.

Dr. Angelique Coetzee, a Dél-afrikai Orvosi Szövetség elnöke, aki először számolt be egy új lehetséges változatról, a BBC-nek azt mondta, hogy november 18-a körül “szokatlan tünetekkel” jelentkező páciensről gondolta, hogy nem feltétlenül delta variánsról lehet szó.

Eközben Botswana, a nyugati utazási tilalmak által érintett országok egyike azt közölte, hogy először négy külföldi állampolgárnál észlelte a változatot, akik november 7-én érkeztek az országba (ez is jóval korábban történt, ahogy Dél-Afrika jelezte).

Nem is afrikai származású?

hirdetés A WHO afrikai irodájának tegnapi sajtótájékoztatóján azt mondták a CNBC-nek, hogy az omikron variáns eredete ismeretlen, és bírálták a dél-afrikai országokat érintő utazási korlátozó intézkedéseket.

“Amikor észlelünk egy vírus-változatot, általában hetekkel azután történik, hogy elkezdődött a fejlődése. Az egyetlen dolog, amiben biztosak lehetünk, hogy az ezt jelző ország felügyeleti rendszere jó” - mondja Dr. Abdou Salam Gueye, a WHO afrikai irodájának regionális sürgősségi igazgatója, aki szerint nem volt váratlan, hogy most Európában is felfedeztek eseteket.

Kollégája, Dr. Nicksy Gumede-Moeletsi, a WHO afrikai irodájának vezető virológusa a CNBC-nek elmondta, hogy az omikronváltozatot bejelentő országok száma naponta növekszik, s úgy tűnik, hogy ezeknek az országoknak a többsége nem afrikai, ezért nem tudják még, honnan indult.

Az európai szakértők egy dologban viszont egyetértenek: hogy az omikron valószínűleg régebb óta és szélesebb körben kering, mint azt eredetileg gondoltuk.

A szakértők széles körben azt várják, hogy a variáns gyorsan fog terjedni, tekintettel a korai jelzésekre Dél-Afrikából, ahol az elmúlt hónapban szekvenált vírusgenomok 74 százaléka az új változathoz tartozott.

“Ha egy változatot azonosítanak, különösen olyat, amelyik fertőzőbb, az túlmutat a néhány eredeti eseten és országon. Ez a fertőző betegségek természete egy olyan világban, ahol olyan gyakori a légi közlekedés” – mondja Lawrence Young, a Warwick Egyetem molekuláris onkológiájának professzora

Egyes epidemiológusok úgy vélik, hogy az omikron változat már október végén kezdhetett el nemzetközileg elterjedni. Paul Hunter, a Kelet-Angliai Egyetem Norwich Orvostudományi Karának orvosprofesszora azt mondta, hogy mivel a legkorábbi ismert omikronmintát november 9-én vették Dél-Afrikában, “egyértelmű, hogy a fertőzés már azelőtt kicsit keringhetett, hacsak az indexes eset nem az a személy volt, akiben a változat fejlődött, de az sem sokkal korábban.”

Viszont a kezdeti nagy ijedelem után már tudjuk, hogy az omikron nagyobb ütemű terjedése ellenére a tünetei enyhék, s a vakcinagyártók egyből elkezdték vizsgálni, hogy a jelenlegi oltások mennyire védenek meg az új variánstól. Erre adhat választ A Koronavírus vakcináció Facebook-oldalon Dobson Szabolcs gyógyszerész által megosztott videónyilatkozat.