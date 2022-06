Ön is kérdezhet Surányi Györgytől Klasszis Klubunk csütörtöki rendezvényén!

Aligha tud ma Magyarországon olyan beszélgetés lezajlani ismerősök, barátok, rokonok, munkatársak között, amelyen ne kerülne szóba, hogy miért is ilyen gyenge a forint, milyen irányban változhat az euróval szembeni árfolyama a 400-as szint eleste után? S meddig mehet fel az infláció, miután az májusban már kétszámjegyűvé vált? Végül a múlt héten ismét meghosszabbított árstopok is bizonyára sokszor szóba kerülnek: kellenek-e vagy sem, s ha kellenek, akkor meddig?

Mi sem természetesebb, mint hogy ezeket a témákat mi is körbejárjuk Klasszis Klubunk következő, e hét csütörtöki rendezvényén. S aligha találhattunk volna kompetensebb beszélgetőpartnert egy volt jegybankelnöknél, aki közgazdászként és egyetemi tanárként ma is naponta szembesül azzal, mi is foglalkoztatja a diákokat.

Most Önnek is alkalma nyílik arra, hogy kérdezzen Surányi Györgytől.

Az Mfor-Privátbankár lapcsalád élő, interaktív eseményére – mely során nézőink is feltehetik a kérdéseiket – június 23-án 15:30-kor kerül sor.

