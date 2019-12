Online gyerekmolesztálás - már a Microsoft és a Facebook is lépne

A szexuális bűnözők és azok, akik nem éppen a legtisztább szándékkal közelítenek embertársaikhoz, viszonylag könnyen tudnak kapcsolatba lépni fiatalkorú áldozataikkal az online térben, a többszereplős videójátékok, vagy éppen a különféle chat alkalmazások kitűnő terepet biztosítanak ehhez számukra.

Fotó: depositphotos.com Fotó: depositphotos.com

A kulcsszó a bizalom

Egyszerűen feltörik a chat fiókokat és innentől kezdve szabad a pálya; beférkőznek a gyerekek bizalmába, gyakran saját magukat is gyermeknek adva ki, szánalmat keltenek maguk iránt hamis történetekkel, öngyilkossággal fenyegetőznek, céljuk pedig mindezzel az, hogy valamilyen szexuális tartalmú képet csaljanak ki áldozataiktól, amivel később már zsarolni tudják őket. A szexuális bűnözők a játékokra specializálódnak, de a közösségi platformokon, így az Instagramon és a Kik Messengeren keresztül is megtalálják áldozataikat - írja a The New York Times.

Komoly gondot jelent az is, hogy azok a többszereplős online játékok és chat alkalmazások, melyeket a legsikeresebb technológia cégek futtatnak, arra is lehetőséget teremtenek felületeiken, hogy ott a felnőttek és a gyerekek közvetlenül kapcsolatba kerüljenek egymással.

Léteznek ugyanakkor már olyan eszközök, melyek képesek felismerni a korábban feltöltött zaklató tartalmakat, ám az új tartalmak esetében ez hatástalan. És hiába vannak meg a technikai, technológiai lehetőségek a kényes tartalmak kiszűrésére, letiltására, ha a törvényi szabályozás jóval a technikai fejlődés mögött kullog, és az érintett cégek sem hajlandók felelősséget vállani az illegális tartalmakért.

Hat évvel ezelőtt kicsit több mint ötven, a szexuális zaklatás kategóriájába tartozó bűncselekményről tettek bejelentést az illetékes washingtoni hatóságnál, ami kifejezetten online térben történt, tavaly pedig már 1500 hasonló ügyet jelentettek. A hatóságok képviselői ugyanakkor úgy vélik, hogy az esetek többsége rejtve marad, és az érintettek, illetve szüleik soha nem jelentik ezeket.

A zsarolók általában azzal kezdik, hogy megfenyegetik fiatalkorú áldozataikat, ha nem kapnak tőlük új (meztelen, vagy más módon kompromittáló) képet, akkor nyilvánosságra hozzák a közösségi médiában az addigiakat, vagy elküldik a családtagjaiknak. Végső esetben belengetik még azt is, hogy ismerik a kiskorú lakáscímét, felkeresik és megölik a családját.



Az online játékok a zaklatók természetes vadászterületei

Amerikai szövetségi felmérések szerint ma a gyerekekre talán a legnagyobb veszély az online térben leselkedik. Egy F.B.I. által közzétett tanulmány szerint az abúzust elszenvedett gyerekek negyede ráadásul öngyilkosságot követ el az elszenvedett trauma következtében.

A szexuális bűnelkövetők elsődleges vadászterepe a többszereplős online játékok világa. Amerikában a tizenéves fiúk 97, míg a lányok 83 százaléka játszik ezeken az eszközökön, így már csak a nagy számok törvénye miatt is könnyen áldozattá válhatnak. Sok államban ezek a játékok csapatsportnak számítanak, a főiskolák ösztöndíjakat kínálnak az elitjátékosok számára, és a városok versenyre kelnek egymással, hogy profi csapatokat igazolhassanak le. Ez az iparág rendkívül jövedelmezőnek is számít, tavaly több mint 43 milliárd dollár bevételt hozott az üzemeltetőknek az Egyesült Államokban.

A játékosok sokféle módon találkozhatnak az online térben. Használhatnak beépített csevegési funkciókat olyan konzolokon, mint az Xbox, és olyan szolgáltatásokat is, mint a Steam, vagy éppen csatlakozhatnak olyan helyekre, mint a Discord, vagy a Twitch. Ezek a játékok sok mindenkit megmozgatnak, egyfajta társadalmi eseményeknek számítanak manapság, így az már kevésbé számít kivételnek, ha valaki egy vadidegennel kerül kapcsolatba.

Sok esetben a bántalmazó kapcsolatok már a játék során elkezdődnek, máskor viszont a tinédzserként bejelentkező bántalmazó a beszélgetést áttereli a csevegőszobából olyan platformra, mint a Facebook Messenger, a Kik és a Skype, ahol már „privátin” kommunikálhatnak áldozataikkal.

"Ezek a virtuális terek alapvetően vadászterületek" – állítja Mary Anne Franks, a Miami Egyetem Jogi fakultásának professzora, a Cyber Civil Rights Initiative elnöke, egy olyan nonprofit csoport vezetője, melynek célja az online visszaélések elleni küzdelem.

A nagy tömegeket megmozgató videójáték események szintén kitűnő lehetőséget biztosítanak a zaklatók számára. A múlt hónapban például 35 ezren regisztráltak Atlantában a DreamHack-ra.

A technika olyan lehetőségeket ad a zaklatók kezébe, melyek ellen a kiskorúak – már csak kezdetleges kommunikációs képességeik, készségeik miatt is - képtelenek védekezni; vannak már olyan alkalmazások, mint a Roblox, amit már akár 6 évesek is játszi könnyebbséggel képesek használni. A kapcsolatépítés pedig a kapcsolatfelvétel megtörténte után már könnyen megy, ajándékokkal az áldozat bizalmába férkőznek, majd jön az elbizonytalanítás, az érzelmi zsarolás, a végén pedig már kérik is a meztelen fotókat.

Ben Halpert a Savvy Cyber Kids (egy az online térben a gyerekek biztonságát védő civil szervezet) alapítója maliciózusan meg is jegyzi ezzel kapcsolatban, hogy a szülők talán nem mondhatják azt a gyerekeiknek, hogy ha online vagy, maradj felöltözve! Pedig – teszi hozzá – ezt kellene tenniük!

Néha azért lecsap a törvény szigora, bár az anonimitás miatt nehéz a beazonosítás

New Jersey rendőrkapitányságán gyakorlatilag megállás nélkül csörög a telefon és kétségbeesett szülők és pedagógusok tesznek bejelentést újabb és újabb zaklatásokról; egy hét leforgása alatt, csak ebben az államban 24 embert tartóztattak le a hatóságok.

Minden egyes online játékhoz tartozik chat funkció, így gyakorlatilag lehetetlenség ellenőrizni, vagy akár csak nyomon követni ezeket a kommunikációs eseményeket. Ráadásul a beszélgetések alapján képtelenség az elkövetők profilját pontosan meghatározni, mivel ezek az interakciók mindenféle, társadalmi, faji, vagy éppen osztályhatárt áthágnak manapság.

A gyanúsítottak kihallgatásakor ugyanakkor szembetűnő, hogy a Fortnite, a Minecraft, vagy épen a Roblox az a platform, ahol a fiatalkorú játékosok kapcsolatba kerülnek zaklatóikkal, és ahonnan aztán valamilyen chat alkalmazásra csalják áldozataikat.

Az is közös, hogy az abúzust elkövetők minden esetben személyesen is találkozni akarnak későbbi áldozataikkal.A zaklatók által leggyakrabban használt video-megosztó platform a LiveMe, az Omegle és a Musical.ly, míg a személyes chat általában a TikTok, a Skype, a Snapchat és a Twitter’s Periscope csatornáin folyik.

Mi is a gyártók, és mi lehet a szülők felelőssége?

Az egyik legfőbb probléma, hogy a játékot használók, még azok is, akiket tisztességes szándékok vezetnek, nem szívesen adják fel anonimitásukat, vagyis a névtelenség, a valódi beazonosíthatatlanság valójában ezeknek a szerepjátékoknak a lényeges eleme, immanens része.

Számtalan gyártó kísérletezett már a Real ID alkalmazásával, vagyis, hogy csak valós személyazonossággal lehessen bejelentkezni és játszani, ám ezt az alkalmazók többsége, a névtelenséget féltve elvetette.

Miközben a Facebook alkalmaz már olyan algoritmusokat, melyek szöveges üzenetek esetén már képes felismerni a gyűlöletbeszédet, a játékosok, és így a zaklatók többsége már egy lépéssel előbbre jár, körükben az audio, vagy a video chat sokkal népszerűbb.

Néhány játékfejlesztő cég, mint például a Roblox olyan alkalmazásokat tesztel, amelyek alkalmasak arra, hogy felismerjék, ha a játékosok a közös beszélgetésből kilépnek és magánbeszélgetést kezdenek folytatni egymással. Ők erre egy külön szoftvert alkalmaznak, a Two Hat Security-t, melyet egy Kanadai biztonságtechnikai cég szállított le.

A Roblox olyan alkalmazásokkal is próbálkozik, melyek segítségével a 13 éven aluli gyerekeket védő szűrők a korábbiaknál jóval hatékonyabban működnének. A Microsoft, az Xbox és a Minecraft játékok üzemeltetője egy olyan szoftver tesztelését kezdené meg a jövő héten, mely alkalmas lenne a zaklatás nyelvi elemeinek kiszűrésére.

A Yubo, egy népszerű video chat applikáció, melyet főleg Franciaországban használnak a tinédzserek, idén kezdett el dolgozni a Yoti céggel, és arra tesznek közösen kísérletet, hogy a felhasználók szelfijei alapján meghatározzák azok korát. Azonban ezt is nagyon könnyű kijátszani; egy 26 éves Ohio-ból származó férfi ugyanis egy olyan profilt eszkábált össze magának, hogy a Yubo-n egy 12 éves lánnyal képes volt elhitetni, ő még csak 13.

A technológiai cégek megpróbálkoznak olyan alkalmazásokat kifejleszteni, melyek bizonyos korlátokat állítanak a felnőtt-gyerek csevegések előtt. A Facebook által tulajdonolt Instagram például nem alkalmazott ilyen megkötést, de a legutóbbi bejelentése szerint a cég a felhasználóktól a belépéshez és a regisztráláshoz el fogja kérni azok életkorát.

A Discord játéknál ugyan lehetőség van arra, hogy a moderátorok kiszűrjék a magas rizikójú beszélgetéseket, azonban a játékot üzemeltető cég nem alkalmazza automatikusan ezt a biztonsági intézkedést, ezt ugyanis már a magánszférába való beavatkozásnak tartanák.

Az Epic Games, a Fortnite játék megalkotója, amelynek jelenleg körülbelül 250 millió felhasználója van a világon, ugyanakkor nem volt hajlandó válaszolni a Time többszöri megkeresésére sem, így a lap kérdése, hogy ők milyen biztonsági intézkedéseket terveznek bevezetni a fiatalkorúak védelmében, megválaszolatlan maradt.

Sok játékfejlesztő és online biztonsági szakértő ugyanakkor nem győzi a szülők felelősségét hangsúlyozni, szerintük a szülőknek tudniuk kell, hogy gyermekeik milyen játékokon játszanak, és néha bizony közbe kell avatkozniuk, blokkolva a felhasználókat, vagy éppen letiltva a csevegő funkciókat.