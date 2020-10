Operatív törzs: 25 szociális intézményben van jelen a fertőzés

Lapunk kérdésére, miszerint ha az iskolai hőmérőzésnél a gyerekeknél megállapított limit 37,8 fok, akkor a felnőtt dolgozóknál vajon ez mennyi, azt a választ kaptunk, hogy a közoktatási intézményekben a pedagógusoknál és az ott dolgozóknál is a 37,8 Celsius fok a határ. Azt már nem indokolták, hogy miért ennyi, hiszen a parlamenti dolgozók már 37,2 Celsius fok felett be sem léphetnek az Országházba.

„Bízom abban, hogy nem lesz torlódás reggelente az iskoláknál, s hogy nem sok gyereket vagy dolgozót fognak ténylegesen koronavírus okozta láz miatt kiszűrni” – tette hozzá.

Másik kérdésünkre - hány idős otthonban van jelen a fertőzés jelenleg -, Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos úgy válaszolt, hogy 25 szociális intézményben vannak fertőzöttek, de mindössze két olyan hely van, amely az első hullámban is érintett volt.

„Négy olyan intézmény van, ahol a pozitív ápoltak száma 20 feletti, máshol jellemzően alacsony számú fertőzött van egy-egy helyen.”

Harmadik kérdésünkre, hogy hány börtönben van fertőzött, s hogy a rendkívül súlyos állapotú rabokat a rabkórházba vagy a kijelölt kórházakba szállítják-e, nem kaptunk választ.

Dr. Müller Cecília egyébként külön köszöntötte az Idősek világnapján a hajlott korúakat, s arra hívta fel a figyelmet, hogy akármelyik korosztályba is tartozunk, közösen tartsuk be a szabályokat a járvány miatt. Most nem csak az idősekre, hanem mindannyiunkra nagy nyomás nehezedik, ami egy ideig nem fog enyhülni. A második hullámban szinte nincs már olyan, akinek ne lenne dolga a védekezésben vagy egyéb feladatban.

A mai adatok a halálozási arány miatt aggasztóak, ugyanis 16 fő hunyt el az elmúlt 24 órában, abból a legfiatalabb 44 éves volt, tehát az életkor semmire nem garancia. Ma egyébként 848 fővel nőtt a diagnosztizált fertőzöttek száma, kórházban 757 főt ápolnak, s 52-en vannak lélegeztetőgépen.

Az elmúlt napon 11 972 PCR-tesztet végeztek. Müller Cecília ismét hangsúlyozta, hogy nem korlátoznak senkit, bárkinek, akit gyanúsnak ítél meg a háziorvosa, téritésmentesen megcsinálják a tesztet.

Ezzel kapcsolatban ismét végigvette a sokat emlegetett metódust az országos tisztifőorvos. Mit tegyünk, ha betegnek érezzük magunkat?

a legfontosabb, hogy nem kell pánikba esni, ha lázat észlelünk vagy rosszul érezzük magunkat

beszélni kell a háziorvossal, aki eldönti, hogy megrendeli-e a mentőszolgálattól a PCR-tesztelést

ha megvan az időpont, akkor 2-3 órával előtte nem szabad enni-inni

pozitív teszt esetén sem kell pánikba esni, főleg, ha gyengék a tüneteink

megkapjuk a hatósági határozatot, hogy mi a karantén kezdőnapja és végnapja

a10. napon nem szükséges még egy laboratóriumi vizsgálat, mehetünk dolgozni

ha viszont a tünetek rosszabbodnának, akkor ismét hívni kell a háziorvost, főleg, ha krónikus alapbetegsége van valakinek.

Kiss Róbert, az operativ törzs központi ügyeletének munkatársa arról számolt be, hogy november 1-jéig Magyarország teljes schengeni szakaszán meghosszabbította a kormány a határzárat. A külföldi átutazók a tranzit áthaladás érdekében beléphetnek az ország területére, ha alávetik magukat a vizsgálatnak, és nem koronavírusosak, ha rendelkeznek a beutazási feltételekkel, s igazolni tudják az utazás célját és célországát. A kijelölt tranzit útvonalról letérni nem szabad és a kilépésnek 24 órán belül meg kell történnie.

Az elmúlt 24 órában 46 rendőri intézkedés történt a tranzit áthaladás kapcsán, 44 személy helyszíni bírságot kapott, 1 főt szabálysértésért feljelentettek, míg 1 főt figyelmeztetésben részesítettek.