Operatív törzs: a kórházparancsnokok megkapták megbízó levelüket

Ma reggel 108 egészségügyi intézmény élére kinevezett kórházparancsnoknak adta át a megbízólevelét Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, országos kórházparancsnok. Mint elmondta, ez egy felkészülési időszak, és életek múlhatnak azon, hogy a kórházakból származó adatok valósak-e, tehát az egyik lefontosabb most a kórházi adatok validálása. Ide tartozik az is, hogy a szűk kapacitásokat felmérjék, szükség esetén humán erőforrásokat csoportosítsanak át. Orvosszakmai kérdésben a kórházparancsnokok nem tehetnek javaslatot, és nem is dönthetnek, de biztosítaniuk kell az egészségügyi készleteket a gyógyítási folyamatok érdekében.

Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, a kórházparancsnokok vezetője. Fotó youtube.com Dr. Halmosi Zsolt rendőr vezérőrnagy, a kórházparancsnokok vezetője. Fotó youtube.com

„Ha ebben a kérdésben hiányosságot tapasztalnak a kórházparancsnokok, akkor jelezniük kell felém, hogy átcsoportosításokat végezhessünk”.

Személyes részvételükkel kötelező feladatuk, hogy gondoskodjanak az egészségügyi intézmények területén a vagyonbiztonsági és a járványügyi szabályok betartásáról, sorolta még a kórházparancsnokok feladatait az országos kórházparancsnok.

447-re nőtt a deklarált fertőzöttek száma hazánkban, az elhunytak száma pedig 15-re – kezdte tájékoztatóját Müller Cecília országos tisztifőorvos. A tegnap óta elhunyt mindkét személy 90 éven felüli, más betegségekkel küzdő ember volt. Még mindig a csoportos megbetegedések fázisát éljük, robbanásszerű ugrás nem tapasztalható, folytatta. A kijárási korlátozások véleménye szerint meghozzák a várt következményeket. Fontos, hogy a jogkövető magatartás minden magyar állampolgárra érvényes. Az egyik ilyen legfontosabb eleme ennek, hogy ha megtartjuk a 1,5 méteres szociális távolságot, akkor nagy valószínűséggel nem fertőzhetünk.

A tesztekkel kapcsolatban elhangzott, hogy sokféle teszt kering a világban, de jó részük bevizsgálatlan, ezek a járvány gyors terjedése miatt jelenhettek meg. Az NNK-ban és a hét kijelölt laboratóriumában a vírus kimutatását szolgáló tesztek csak kellő számú vírus jelenlétében tudják kimutatni a pozitivitást. Prognózist azonban ezekkel nem lehet felállítani, ezért sok függ attól, melyik napon történik a mintavétel. Az antigéntestet kimutató tesztünk azt mutatja meg, hogy már volt-e fertőzött, és immunissá vált-e már az egyén, magyarázta Müller. De teljes képet nem lehet a tesztek segítségével felállítani, szögezte le. Továbbra is kérnek mindenkit, hogy gyanús tünetek esetén hívja a háziorvosát. Hamis biztonságérzetet adhat egy olyan teszt, amit saját maga kezdeményez az ember.

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs munkatársa kijelentette, hogy Magyarország csatlakozik az Európai Unió polgárvédelmi programjához annak érdekében, hogy hazánk felhalmozhassa a védekezési eszközöket, és vállalja ezek tárolását. Ezek után pedig igényt nyújthat be Magyarország az EU-hoz a védekezés fenntartásához. Sokan elfogadják a rendőri jelenlétet, ugyanakkor van, akik nem: 739 eljárás indult a hatósági házi karantén megsértése miatt. Eddig 57 000 ellenőrzést végeztek ezügyben.

Újságírói kérdésre válaszolva elhangzott, hogy a mentő azokban az esetekben megy ki mintavételre, ha azt a háziorvos gyanúsnak ítéli meg. A mentők egyébként már további 55 kocsival tudnak a helyszínre kiszállni. Ilyenkor gyorstesztre kerül sor, vagy légúti mintavétel történik. Az operatív törzs szerint valóban sikerült a járványgörbe ellaposítása a meghozott intézkedésekkel. Tény, hogy az WHO előbb jelzett a világjárvány kialakulására, mint az Európai Unió Járványügyi Központja. A magánlaborok kötelezettsége és felelőssége megosztani a náluk végzett vizsgálatokat, de a hivatalos koronavírusos adatokba nem számoljuk bele a mi általunk ismertetett számokba, mondta.

Kérdésünkre, miszerint a Margitszigeten, a Normafán, a Balatonon és más helyeken is fürtökben élvezték az emberek a jó időt, s ez nem írja-e felül az eddigi korlátozó intézkedéseket, az országos tisztifőorvos úgy válaszolt: de igen, ezért ismét kéri az embereket, hogy korlátozzák magukat, vagy tartsák meg a megfelelő távolságot embertársaiktól. Azt is megkérdeztük, hogy a Csongrádi idősek otthonában diagnosztizált fertőzést követően történt-e további fertőzés? Az otthonban teljes zárlat van azóta, az ott tesztelt, pozitivitást mutató hét embert a Szentesi Kórházba vitték karanténba, az intézményben alapos fertőtlenítés folyik.

Jelenleg 15 főt kezelnek intenzív osztályon, és a fertőzöttek között van gyermek és van fiatalkorú fertőzött is. Törökországból 6,6 millió maszk alapanyagot kapott Magyarország, amely napi 33 ezer maszk gyártására elegendő. A daganatos betegek érdekében közleményben értesítették az egészségügyi intézményeket, hogy az életet mentő kezeléseket tegyék meg. Ha ez csorbul, az intézmény vezetőjéhez, vagy betegjogogi képviselőhöz lehet fordulni.