Operatív törzs: bizonytalan, mikor oldják fel az idős otthonok kijárási és látogatási tilalmát

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

1688 fő jelenleg a fertőzöttek száma, 6 fő halt meg, ezzel 442-re emelkedett a számuk – kezdte beszámolóját Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. A számok csökkennek , ma 614 fő van kórházban, 46-an lélegeztetőgépen. A fertőzöttekből 58 százalék budapesti és pest megyei lakos. Fontos, hogy a kedvező folyamatot továbbra is támogassuk a higiénés szabályok betartásával.

Izer Norbert államtitkár: további könnyítéseket vezet be a kormány. Fotó: mfor.hu

A kormány számos intézkedés után az adminisztráció csökkentésével is hozzá akar járulni a könnyítésekhez, ugyanis egy nemzetközi kutatás szerint ez fel tud érni egy adócsökkentéssel is – mondta el Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. A friss tanulmány szerint az európai uniós országok 2,5 százalékát éri el az adminisztráció adóköltsége, ezért két jelentős intézkedést hozott a kormány.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!