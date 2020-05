Operatív törzs: eddig 32 idősotthonban jelent meg a vírus

Továbbra sem változtak a területi arányok, legtöbben Budapesten, Pest és Fejér megyében vannak, de Zala megye érintettsége is jelentőssé vált. A legalacsonyabb betegszám Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyében van (bár ez a koronavírus honlapja és cikkünk szerint sincs így, ezek szerint Vas és Békés megye áll ezügyben a legjobban). Április 9-én volt a legmagasabb fertőzöttség, április 17-én pedig a legmagasabb halálozási szám. Ma 100 főre nőtt az idősotthonokban elhunytak száma, tehát minden 4. elhunyt idősotthonban lakott. Ebből a Pesti úti otthonban 42 fő halt meg. Eddig 32 idősotthonban jelent meg a vírus, 12 budapesti és 20 vidéki intézményben.

Eddig összesen 3284 igazolt fertőzöttet tartanak számon Magyarországon. Jelenleg 1905 aktív fertőzött és 958 gyógyult van, 421 fő halt meg. A halálesetek száma szerint az alsó harmadba tartozik hazánk, azaz az operatív törzs továbbra is kijelenti, hogy nem történt többlethalálozás a járvány ideje alatt. Az elhunytakból 198 fő 80 éven felüli volt, a 30-39 év között 3 fő hunyt el. 67 esetben volt 19 évnél fiatalabb fertőzött, de halálozás nem volt a gyermekkorúaknál. 42 százalék férfi, 58 százalék nő volt az elhunytak aránya.

Most már olyan visszatekintéssel rendelkezünk az elmúlt 2 hónapról, ami fontos következtetések levonására ad alkalmat – mondta Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos. A járványgörbén néhány kiugrással tarkítva hétről-hétre emelkedő vonal látható. Rendkívül rövid ideig volt a reprodukciós ráta 2-3 között, ez hamar lement 1 környékére a szigorító szabályok miatt.

Megváltoztak a Horvát Köztársaságba a beutazási szabályok. Külföldiek ezentúl úgy tudnak átjutni a határokon, hogy igazolniuk kell, hogy horvát ingatlannal vagy hajóval rendelkeznek, esetleg temetésre utaznak. Azt is igazolni kell, ha munkavégzés miatt vagy üzleti tárgyaláson való részvétel miatt utazik a horvát fél meghívására az országba. Ha nem horvát meghívásra utazik, előre kell a horvát konzulátussal egyeztetni, és engedélyt kérni a beutazásra.

Május 7. óta 378 fő vállalta, hogy a hatósági házi karanténban önkéntesen letölti az elektronikus mobilapplikácót az ellenőrzés miatt – jelentette be Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. (Mivel egy nap alatt 683 főnél rendeltek el karantént, ez nem nevezhető sikeres számnak, főleg, ha azt nézzük, hogy jelenleg 10955 fő van összesen elrendelt karanténban.)

