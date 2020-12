Operatív törzs: egy bisztrót be kellett zárni

A mai alkalmat Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese kezdte, aki elsorolta az elmúlt 24 óra rendőri intézkedéseinek adatait:

a maszkviselési szabályok bevezetése óta összesen 12 209 alkalommal intézkedtek a rendőrök, ebből az elmúlt 24 órára 219 eset jutott;

a közterületi szabályok megsértése miatt 191,

a tömegközlekedési maszkviselési szabályok megsértése miatt 1;

míg a boltokban és más intézményekben 17 alkalommal intézkedtek az egyenruhások.

A vendéglátóhelyekre vonatkozó, nyitvatartási korlátozások megszegése miatt összesen eddig 570 egység került bajba, tegnap egy kisszállási bisztróban tapasztalták azt az ellenőrizni érkező rendőrök, hogy a hely nyitva van, és az udvaron egy vendég alkohol fogyaszt. A rendőri intézkedések végül az üzlet három napos bezárásával ért véget.

Az alezredes a karanténszámokat is ismertette:

az elmúlt 24 órában 6877 új hatósági házi karantént rendeltek el, így összesen 45 957-en vannak jelenleg ilyen korlátozás alatt,

a rendőrség 17 989 karanténellenőrzést végzett, az alkalmazáson keresztül 4001-en kommunikálnak a hatósággal.

Kiss Róbert végül arról is beszélt, hogy tavasz óta 493 büntetőeljárást folytattak le a járványügyi intézkedések megsértése miatt, ezek keretében eddig 98 gyanúsítottat hallgattak ki.

Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi osztályvezetője elismételte a reggel óta már ismert koronavírus-statisztikákat:

az elmúlt 24 órában 3221 újabb magyarnál mutatták ki a fertőzést, míg 160 beteg elhunyt. Az aktív fertőzöttek száma 177 038 fő, 76 270-en pedig már meggyógyultak.

A szakember kiemelte, hogy továbbra is fontos a maszkviselés és a szabályok betartása, valamint emlékezetett arra is, hogy a jelenlegi intézkedések a hosszabbítás után már január 11-ig érvényesek.

A szorongás és stressz a közelgő ünnepek alatt még fokozódhat is – fogalmazott, hozzátéve, hogy az ünnepek előtt kifejezetten nagy kockázatot hordozhatnak magukban a bevásárlóközpontok. A céltalan plázás nézelődés veszélyességét a járványhelyzetben már Müller Cecília országos tisztifőorvos is többször említette tájékoztatói során egyébként.

A koronavírus elleni vakcinákkal kapcsolatban Galgóczi Ágnes azt kérte, hogy a lakosság bízzon a szakemberek véleményében, valamint emlékezetett arra is, hogy fontos, hogy csak hivatalos és megbízható forrásokból tájékozódjunk a védőoltással kapcsolatban.

A vakcinainfo.gov.hu portállal kapcsolatban elmondta, hogy a regisztrációkkal jelenleg az oltási igények felmérése történik, a jelentkezés nem kötelez senkit arra, hogy a vakcinát ténylegesen beadassa. A vakcinák beadása egy oltási terv szerint történik majd, amelyben előnyt élveznek majd például az egészségügyi és szociális dolgozók is.

Az újságírói kérdések nyomán kiderült, hogy a vakcinák mellékhatásairól azután lehet majd pontosabb információkat szerezni a hivatalos felületeken keresztül, ha valamelyik készítmény megkapja az engedélyt, valamint az oltóorvos is tájékoztatást fog adni. Azt a készítményt, amely gyermekkorban is ajánlott, a legkisebbeknek is érdemes lesz beadatni.

A kapható maszkok biztonságosságával kapcsolatban az osztályvezető emlékeztetett rá, hogy a textilmaszkok esetében fontos a rendszeres mosás és vasalás.