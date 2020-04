Operatív törzs: egyre több a koronavírust felhasználó csalás

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a napi adatokon túl (585 fertőzött, 21 elhunyt) arról tájékoztatott, hogy az elmúlt 24 órában egy 70 éves férfi halt meg. A mintavételek száma már 16 401 darabnál tart. Az elmúlt napokhoz képest egyértelműen növekszik a fertőzöttek száma az egész ország területén, most már nem is mindig igazolható a fertőződés útja. Továbbra is fontos a minimális találkozók száma és az alapvető higiénés szabályok betartása. Akik nem tudnak otthon dolgozni, és munkába kell járniuk, jó, ha a saját autójukat használják, nem a tömegközlekedést és a legrövidebb útvonalat válasszák. Rendszeresen töröljék át az autó belső terét fertőtlenítő kendővel. Jó ötlet kerékpárral munkába járni, itt a mozgás is jót tesz az egészségnek. Ha tömegközlekedéssel járunk, a várakozókkal tartani kell a távolságot, ahogy a buszon és villamoson is. Ha nincs kesztyűnk, papírzsebkendővel kapaszkodjunk vagy jelezzünk a járműveken.

Lakatos Tibor rendőr ezredes válaszolt a mai kérdésünkre. Fotó: mfor.hu Lakatos Tibor rendőr ezredes válaszolt a mai kérdésünkre. Fotó: mfor.hu

Lakatos Tibor rendőr ezredes, az operatív törzs központi ügyeletének vezetője elmondta, hogy már meghaladta 10 ezret az elrendelt hatósági házi karanténok száma, melyeket 78 817 esetben ellenőriztek. 1187 esetben az új kijárási korlátozások miatt figyelmeztetéseket adtak, de súlyosabb esetek is előfordulnak. Például a fiatalok rendszeresen gyülekeznek a közterületeken, akiket szét kell oszlatni. 32 esetben büntető eljárás folyik rémhír terjesztése miatt, 22 főt közveszéllyel fenyegetés miatt szankcionáltak, 29 esetben pedig csalás miatt folyik büntetőeljárás.

Egyre többen élnek vissza a jóhiszemű emberekkel, olyan termékeket, szolgáltatásokat kínálnak, melyeknek nincs közük a valósághoz. Jó hír, hogy Szlovénia-Magyarország határtelepülésén, Bajánsenyén eltávolították a betonelemeket, a munkába járók már itt is át tudnak menni.

Újságírói megkeresésekre elhangzott, hogy tervezik hazai védőeszközök gyártását, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága például szájmaszkokat gyárt, a kapacitásukat tovább fogják növelni. A napokban érkezett védőfelszerelések elosztása folyamatos.

Befolyásolja a genetikai állományunk, hogy sérülékenyebbek vagyunk-e, és könnyebben elkapjuk-e vagy ellenállóbbak vagyunk a vírus ellen - közölte továbbá Müller Cecília, aki elmondta, hogy kiadták a koronavírus kézikönyvét, melyben a gyógyult betegek terápiája is benne van.

A balatonfüredi szívkórházban is szigorúbb szabályok érvényesek, hiszen ők különösen sérülékenyek, de az összes kórház hasonló osztályán is. A börtönökben is korlátozások vannak érvényben, hogy ne válhassanak gócpontokká, ezért eddig nincs egyetlen fertőzést sem regisztráltak még a büntetésvégrehajtási intézetekben.

A patikákban sokszorosáért kapni szájmaszkokat, ami nem nyerészkedés miatt van, hanem ők is drágábban tudnak hozzájutni a beszállítól - derült ki a tájékoztatón.

További részletek:

Az NNK által használt vírusörökítő anyagát vizsgáló tesztnél általában két vizsgálat elegendő, hogy kimutassa a vírust.

Az eddig enyhén fertőzött megyékben sem tervezik a korlátozások enyhítését, sőt, a várható gócpontoknál szigorítások várhatók.

A kórházak egyheti tartalékokkal rendelkeznek a védőfelszereléseket illetően.

A fiatalok veszélyes alapbetegségei az immunrendszert érintő betegségek, és bármely szervrendszerre kiterjedő betegségek.

A szúnyogok nem terjesztik a koronavírust.

Lapunk kérdésére azt a választ kaptuk, hogy a hétfőtől munkába állt kórházparancsnokok eddig nem jelentettek komoly eszközhiányt. Másik felvetésünkre, mit csináljanak azok a nők, akiknek bezárt a meddőségi klinikájuk, nem érkezett felelet, erre a hamarosan megjelenő cikkünk keresi a megoldást.