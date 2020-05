Operatív törzs: apró enyhítés az idősotthonokban

A játszóterek és kalandparkok mindennapos higiénés szabályait a fenntartónak kell minden esetben betartani. A homokozókban a nyitás előtt teljes homokcserét hajtsanak végre. Abban viszont a szülőknek van felelőssége, hogy csak egészséges gyerekek lépjenek be ezekre a helyekre. A hulladéktárolót akár naponta kétszer is ürítsék ki a fenntartók. A gyermekekre nem kell maszkot és kesztyűt adni, mert több a kára, mint a haszna a tisztifőorvos szerint, mert azt úgyis lehúznák magukról.

Kórházban 539 főt kezelnek, 29 embert lélegeztetőgépen tartanak. Járványügyi adattisztítás folyik folyamatosan, ami azt jelenti, hogy az elhunytakat a lakcím szerint is átteszik abba a megyébe, ahol laktak.

Továbbra is vannak területi különbségek, még mindig Budapest, Pest megye, Zala megye vezet. Országosan 36,8 fő a 100 ezer lakosra jutó fertőzöttek száma, amivel jó helyen állunk a többi országhoz képest.

Holnap, május 21-én megnyílik a zsirai határátkelő hely - jelentette be.

„Hiába történtek meg az enyhítések, a rendőrség továbbra is ellenőrzi a fennmaradt szabályok betartását” – hangsúlyozta Kiss Róbert rendőr ezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa. Mint mondta, ennek köszönhető, hogy 381-re emelkedett a járvánnyal kapcsolatos szabályszegések száma.

